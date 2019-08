FOTO: Prefectul județului, din nou la școală. Inspecție a lui Emil Hălălai la unitățile de învățământ, inclusiv în toaletele acestora

Prefectul județului Alba, Emil Hălălai, împreună cu inspectorul general Dărămuș Marcela, a efectuat în cursul acestei săptămâni o serie de vizite la unitățile de învățământ pentru “a lua pulsul” pregătirilor care sunt desfășurate înainte de începerea noului an școlar. În comuna Almașu Mare a inspectat școlile și grădinița din zonă, inclusiv grupurile sociale, acesta fiind un caz fericit, ținând cont că încă mai avem în județ unități de învățământ care nu dispun de aceste minime condiții de igienă.

“Astăzi, împreună cu doamna inspector general Dărămuș Marcela, am inspectat școlile si grădinița din comuna Almașu Mare din perspectiva începerii noului an școlar. Alături de noi au fost și directorul unității de învățământ precum și primarul și viceprimarul comunei. Am tras câteva concluzii și am lăsat câteva măsuri pentru a fi îndeplinite până la începerea noului an școlar.” a precizat pe o pagină de socializare prefectul Hălălai.

sursa: facebook.com/Hălălai Dănuț-Emil