FOTO | PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României

PPC Energie deschide un magazin fizic în Alba Iulia, întregindu-și prezența în toate județele țării cu o rețea de aproximativ 80 de magazine fizice.

Magazinul este situat pe Strada Ardealului nr 8, Alba Iulia și își așteaptă vizitatorii de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00. Lista completă a magazinelor PPC Energie este disponibilă aici.

“La PPC Energie, punem preț pe experiențe cât mai prietenoase pentru clienți. Grija pentru clienți înseamnă, pentru noi, să fim prezenți și fizic acolo este cel mai la îndemână pentru ei. Odată cu deschiderea acestui magazin, marcăm o nouă premieră pentru că am devenit furnizorul de energie cu prezență fizică în toate județele țării. Ne bucurăm și mai mult că, la 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia, am unit punctele noastre de pe harta României”, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

Persoanele care vizitează magazinul PPC Energie beneficiază de sprijinul consultanților dedicați pentru a clarifica orice nelămurire legată de serviciile de furnizare a energiei electrice și gaze naturale (oferte, contracte, facturi, servicii digitale precum aplicația mobilă myPPC etc.) ca să își rezolve totul rapid.

Clienții pot primi sfaturi personalizate de la consultanții PPC privind ofertele cele mai avantajoase în funcție de consum și de alte beneficii, cu preț garantat timp de 1 an. De exemplu, dacă aleg PPC Energie Verde, beneficiază de un produs cu energie provenită din surse 100% regenerabile și preț fix al energiei active de 0,550 lei/kWh pentru contractele semnate în perioada 1-15 decembrie 2025; prețul este valabil pentru clienții casnici cu loc de consum nou în portofoliul PPC. Valoarea reflectă exclusiv prețul energiei electrice și nu conține taxele și tarifele reglementate.

Clienții pot opta, de asemenea, pentru alte oferte care includ, pe lângă furnizarea energiei electrice, și intervenții de urgență în caz de incidente la instalațiile electrice interioare, la instalația de alimentare cu apă, desfundarea instalației de canalizare a apei, repararea boilerelor electrice.

Din magazinul PPC din Alba Iulia clienții pot să comande și electrocasnice, aparate de aer condiționat și centrale termice, cu plata în până la 36 de tranșe egale, direct pe factură, cu livrare inclusă în preț. Pentru electrocasnice, clienții beneficiază, la cerere, de colectarea gratuită a echipamentului vechi, iar pentru centrale termice și aparatele de aer condiționat, de instalare gratuită.

Consultanții PPC Energie din magazin îi pot ajuta pe cei interesați să își activeze contul myEnergy Coach – platforma de sfaturi personalizate pentru eficientizarea consumului de energie – sau beneficiile și discount-urile la diverși comercianți din PPC myRewards.

Inițiativa de a deschide magazinul din Alba Iulia se aliniază cu strategia companiei de a deveni un furnizor integrat, care susține consumul eficient și responsabil de energie electrică, cu o prezență activă și relevantă în comunitățile din toată țara, și care oferă soluții diverse și adaptate nevoilor fiecărui client.

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea extinsă de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.

