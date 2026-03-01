FOTO | Povestea impresionantă a tânărului artilerist Tudorel Hotea, participant la tragerile celor 21 de salve de tun la Centenarul Marii Uniri, la Alba Iulia: „A fost o experiență unică, pe care doar peste încă 100 de ani o va mai trăi cineva”

Povestea impresionantă a tânărului artilerist Tudorel Hotea, participant la tragerile celor 21 de salve de tun la Centenarul Marii Uniri, la Alba Iulia: „A fost o experiență unică, pe care doar peste încă 100 de ani o va mai trăi cineva”

Participarea la tragerile celor 21 de salve de tun Centenarul Marii Uniri, în 2018, la Alba Iulia, reprezintă un moment memorabil pentru tânărul artilerist Tudorel Hotea.

„Am simțit din plin emoția mulțimii. A fost o experiență unică, pe care doar peste încă 100 de ani o va mai trăi cineva”, spune, la mai bine de 7 ani de la acel eveniment, Tudorel Hotea.

Temeinic în pregătire, orientat constant spre performanță și profund loial echipei sale – acestea sunt doar câteva dintre trăsăturile care îl definesc pe plutonierul Tudorel Hotea .

Întregul său traseu profesional reflectă curajul de a ieși din zona de confort și dorința de a merge mereu mai departe.

Pentru el, drumul către armată a început cu un semn.

În 2011, imediat după terminarea liceului, urmărea emisiunea „Pro Patria”. Un reportaj despre o aplicație cu un batalion de tancuri din Poligonul Cincu i-a captat atenția. „Chiar mă gândeam atunci unde să mă angajez. Acela a fost semnul”, spune el.

S-a prezentat la Centrul Militar Județean Maramureș și a susținut probele la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, unde a fost admis. Vestea a venit într-un mod cât se poate de firesc pentru un tânăr maramureșean: era pe câmp, alături de tatăl său, când a primit telefonul. Au plecat împreună acasă și au sărbătorit. Era începutul unui drum care avea să-i definească viața.

În 2012 a pășit pentru prima dată într-o unitate militară, la Școala de Artilerie „Ioan Vodă” din Sibiu, unde a urmat cursurile pentru soldați și gradați profesioniști.

Ulterior, a fost încadrat la Batalionul 612 Artilerie Antitanc Maramureș, pe funcția de servant la tunul antitanc. A participat la numeroase trageri reale în poligoane, experiențe care i-au format disciplina, precizia și spiritul de echipă.

Ambiția l-a împins mai departe. În 2017 a ales să urmeze cursurile Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri „Basarab I” din Pitești, tot pe specialitatea artilerie. A plecat la studii cu un bagaj solid de cunoștințe și a obținut rezultate foarte bune. În perioada aceea, familia i-a oferit cea mai puternică motivație: soția sa a adus pe lume cel de-al doilea copil.

Întors în unitate, a ocupat pe rând funcțiile de comandant piesă și comandant instalație de lansare Spike. Dar, așa cum mărturisește, „parcă voiam mai mult”.

Dorința de a ieși din zona cunoscută l-a condus către o nouă provocare: cercetarea. Astăzi este comandant de grupă cercetare în cadrul Batalionului 813 Infanterie Maramureș.

Tranziția nu a fost ușoară: „A fost un pic greu să trec de la artilerie la cercetare, dar m-am descurcat.” Diferențele de ritm, de proceduri și de mentalitate au însemnat un nou proces de adaptare. Însă tocmai dinamica domeniului l-a atras.

Nu îi place munca de birou. Îi plac munții, acțiunea, terenul dificil. Îi place mișcarea, să ia decizii rapide în diferite scenarii. Camarazii au încredere în el, iar noii recruți îi apreciază deschiderea și dorința de a-i învăța: „Sunt dornici să învețe, iar partea de cercetare, fiind ceva dinamic, îi atrage foarte mult”

Privind înainte, plutonierul Tudorel Hotea își dorește să evolueze profesional către zona de operator dronă sau poate chiar să ajungă în rândurile Forțelor pentru Operații Speciale. Este atras de complexitatea misiunilor, de pregătirea la standarde ridicate și de provocările care cer atât rezistență fizică, cât și claritate mentală.

În timpul liber își petrece timpul cu familia, sau colecționează monede (unele datând din anii 1800), viniluri și casete audio. Cel mai ascultat vinil din colecția sa rămâne un album al lui Michael Jackson, artist a cărui muzică traversează generații.

text: Marcel Vișa

sursa: Forțele Terestre Române / Facebook

