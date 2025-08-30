FOTO | Polițiștii zilei, în Sebeș: Au găsit într-un șanț un portofel cu bani, carduri și acte și l-au restituit proprietarului

Polițiștii zilei, în Sebeș: Au găsit într-un șanț un portofel cu bani, carduri și acte și l-au restituit proprietarului

Polițiștii din Sebeș au găsit sâmbătă, 30 august 2025, într-un șanț, un portmoneu aparținând unui bărbat.

Cel mai probabil portofelul a fost pierdut de posesorul său, întrucât în el se aflau actele deținătorului, dar și carduri bancare și o sumă de bani.

Oamenii legii s-au deplasat la adresa de pe actul de identitate și au predat bunicii bărbatului portmoneul și conținutul acestuia.

”Fiind în serviciul de patrulare, polițiștii Secției de Poliție Rurală Sebeș au identificat, într-un șanț, portmoneul unui bărbat, în care se aflau documente personale, carduri bancare și o sumă de bani.

La scurt timp, portmoneul a fost predat bunicii bărbatului, misiunea fiind încheiată cu succes”, au transmis reprezentanții IPJ Alba, pe pagina de Facebook.

