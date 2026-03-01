FOTO | Polițiștii locali dintr-un oraș din Alba au oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor de 1 martie 2026

Polițiștii locali dintr-un oraș din Alba au oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor de 1 martie 2026

Poliția Locală Teiuș a oferit doamnelor și domnișoarelor din Teiuș mărțișoare cu ocazia zilei de 1 martie 2026.

Astfel, oamenii legii au oferit cadourile care vestesc venirea primăverii. Anunțul a fost făcut, pe o rețea de socializare, de administrația din oraș. Potrivit acestora:

,,Ziua de 1 Martie este o zi deosebită, despre primăvara care ne învăluie cu aromele și culorile ei, dar și despre doamnele noastre, care, așa cum este firesc, merită toată atenția și considerația noastră!

Colegii noștri de la Poliția Locală Teiuș, activi ca întotdeauna, în slujba comunității teiușene, au oferit doamnelor și domnișoarelor din orașul nostru câte un mărțișor, un vestitor al primăverii care, încet-încet, intră în casele și viața noastră!

Orașul nostru crește nu numai prin marile lucrări de investiții demarate și unele aproape finalizate, ci și prin grija și respectul față de cele și cei la care ținem cu prisosință”, se arată într-o postare publicată de Primăria Teiuș.

