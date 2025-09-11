FOTO | Polițiștii din Alba Iulia au prezentat aplicația Bright Sky RO: Activitate de prevenire a violenței domestice

Polițiștii din Alba Iulia au prezentat aplicația Bright Sky RO: Activitate de prevenire a violenței domestice

Joi, 11 septembrie 2025, polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității, împreună cu cei din cadrul Biroului Ordine Publică Alba Iulia, au desfășurat o activitate pe linia prevenirii violenței domestice, pe raza municipiului Alba Iulia.

Activitatea a avut drept deziderat creșterea gradului de informare privind măsurile de prevenire a violenței domestice.

În acest context, polițiștii au prezentat aplicația Bright Sky RO, un instrument util, care pune la dispoziția utilizatorilor o bază de date cu servicii de asistență, chestionare de evaluare a siguranței într-o relație, prezintă prevederile legale și oferă recomandări și sfaturi preventive.

„Bright Sky RO este o o aplicație care te ajută să identifici, din timp, semnele unei relații abuzive și să iei măsuri pentru a ieși din aceasta, înainte de a fi prea târziu.

Descarcă aplicația gratuită Bright Sky RO și află cum poți recunoaște violența domestică, ce instituții te ajută și alte date utile”, precizează reprezentanții IPJ Alba.

