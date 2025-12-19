FOTO | Polițiștii din Alba, acțiuni intensificate pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive

Polițiștii din Alba, acțiuni intensificate pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive

Polițiștii rutieri din Alba au efectuat controale intensificate, vizând șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, în cadrul unei ample operațiuni europene menite să reducă riscurile pe drumurile publice și să crească siguranța rutieră în întregul județ.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba desfășoară acțiuni intensificate pentru prevenirea şi combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Activitățile au loc în cadrul operațiunii europene coordonate „ROADPOL – Alcohol & Drugs”, parte a Programului Operațiunilor al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL).

Prin aceste acțiuni se urmărește creșterea siguranței pe drumurile publice. Polițiștii vor organiza filtre rutiere pe drumurile naționale, județene și comunale din întregul județ, în vederea testării conducătorilor auto cu mijloacele tehnice din dotare, inclusiv aparatele etilotest și drugtest.

Recomandăm tuturor participanților la trafic să adopte un comportament responsabil și să evite consumul de alcool sau alte substanțe înainte de a se urca la volan!

Viața are prioritate!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI