33 de primării din Alba, termen limită până în 25 august pentru a se înscrie în platforma ghiseul.ro. O ordonanță prevede sistarea alimentării bugetelor locale cu anumite sume provenite de la bugetul de stat
33 de primării din Alba, termen limită până în 25 august pentru a se înscrie în platforma ghiseul.ro. O ordonanță prevede sistarea alimentării bugetelor locale cu anumite sume provenite de la bugetul de stat
Peste 30 de primării din Alba și alte sute din țară riscă să rămână fără anumite fonduri de la bugetul de stat, dacă nu se înrolează până la 25 august 2026 în platforma ghiseul.ro. Avertismentul a fost transmis miercuri de vicepremierul Oana Gheorghiu, care a precizat că 919 din cele 3.187 de primării din România nu au finalizat încă înscrierea în sistemul național de plăți online.
Practic, mai mult de un sfert din administrațiile locale ale țării nu le oferă cetățenilor posibilitatea de a-și achita online taxele și impozitele locale. Consecința, potrivit vicepremierului, este că peste 2,5 milioane de români sunt nevoiți să se deplaseze fizic la ghișeu pentru a-și plăti obligațiile către primărie.
Pe lista comunicată de Guvern apar 33 de unități administrativ-teritoriale din județul Alba, majoritatea situate în zona Apusenilor: Almașu Mare, Arieșeni, Avram Iancu, Bistra, Bucerdea Grânoasă, Ceru-Băcăinți, Cetatea de Baltă, Ciuruleasa, Cut, Fărău, Gârbova, Horea, Întregalde, Livezile, Lunca Mureșului, Lupșa, Mogoș, Ocoliș, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Poșaga, Rădești, Râmeț, Roșia de Secaș, Roșia Montană, Săliștea, Șugag, Unirea, Vadu Moților, Valea Lungă și Vidra.
Alături de Alba, pe listă figurează comune și orașe din aproape toate județele țării, de la Arad și Bihor până la Dolj, Iași sau Caraș-Severin, acesta din urmă având cele mai multe localități neînrolate. Obligația de înrolare a fost introdusă prin OUG nr. 7/2026, intrată în vigoare la 25 februarie, care a stabilit un termen de șase luni pentru înscrierea unităților administrativ-teritoriale în Sistemul național electronic de plată online.
Dacă termenul-limită nu este respectat, ordonanța prevede sistarea alimentării bugetelor locale cu anumite sume provenite de la bugetul de stat – mai exact cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetare.
Măsura nu afectează toate fondurile unei primării, ci doar aceste transferuri specifice. Legea prevede și excepții: sistarea nu se aplică sumelor destinate drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare aferente acestora.
Guvernul motivează măsura prin necesitatea digitalizării urgente a colectării taxelor și impozitelor locale, pe fondul unui nivel redus de încasare și al acumulării de restanțe la nivelul multor unități administrativ-teritoriale.
Prin Ghișeul.ro, cetățenii pot achita online impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, amenzi și alte obligații, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la sediul primăriei – un avantaj resimțit în special de românii plecați din localitate sau din țară.
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