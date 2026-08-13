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13 august 2026 | Drone militare în apropierea României: F-16 ridicate de la sol, o țintă a pătruns în spațiul aerian național

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

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Drone militare în apropierea României: F-16 ridicate de la sol, o țintă a pătruns în spațiul aerian național

Cinci ținte aeriene au fost detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Una dintre ele a intrat pentru aproximativ 10 minute în spațiul aerian al României, înainte de a reveni pe teritoriul ucrainean.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în noaptea de miercuri spre joi, un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Autoritățile române au activat măsurile de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 01:30 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, au fost ridicate de la sol.

Situația a escaladat după ce radarele au indicat pătrunderea uneia dintre ținte în spațiul aerian național, la aproximativ doi kilometri sud de localitatea Pardina. Potrivit MApN, aceasta a evoluat timp de aproximativ 10 minute de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit România și a revenit în Ucraina.

La scurt timp după ieșirea țintei din spațiul aerian românesc, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

Alerta aeriană pentru nordul județului Tulcea a fost ridicată la ora 02:42.

Ministerul Apărării Naționale precizează că monitorizează permanent situația și transmite în timp real informații către structurile aliate cu privire la incidentele aeriene din proximitatea frontierei României.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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