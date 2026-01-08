Rămâi conectat

FOTO | Piața volantă din Alba Iulia, DESCHISĂ mâine: Se lucrează la deszăpezire. Intervenții pregătite și în cursul nopții

Piața volantă din Alba Iulia va fi deschisă mâine, 9 ianuarie 2026, au anunțat reprezentanții Primăriei. Zona Stadionului Cetate a fost deszăpezită și adusă la o formă acceptabilă.

Citește și: FOTO | Beneficiarii de ajutor social continuă acțiunile de deszăpezire în Alba Iulia. Au curățat curțile școlilor, stațiile de autobuz și trecerile de pietoni

Autoritățile au anunțat că intervenții în zonă sunt pregătite și în cursul nopții, fiind pregătite atât echipajele, cât și utilajele și materialul antiderapant.

,,Piața volantă va fi deschisă mâine, reușindu-se aducerea zonei stadionului la o formă acceptabilă.

Se lucrează în continuare pentru deszăpezire, iar echipajele, utilajele și materialul antiderapant sunt pregătite pentru intervenții în cursul nopții”, au transmis reprezentanții administrației locale de la Alba Iulia.

