FOTO | Beneficiarii de ajutor social continuă acțiunile de deszăpezire în Alba Iulia. Au curățat curțile școlilor, stațiile de autobuz și trecerile de pietoni

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 minute

în

De

Beneficiarii de ajutor social continuă acțiunile de deszăpezire în Alba Iulia. Au curățat curțile școlilor, stațiile de autobuz și trecerile de pietoni

Beneficiarii de ajutor social continuă în aceste zile acțiunile de deszăpezire după ce ninsoarea a acoperit din Alba Iulia. Ei au ajutat la curățarea mai multor zone din oraș. 

După ce în noaptea de 8 ianuarie 2026 zăpada și-a făcut simțită, din nou, prezența și a acoperit străzile din oraș, beneficiarii de ajutor social au continuat acțiunile de deszăpezire la care au participat și zilele trecute. 

,,Beneficiarii de ajutor social au desfășurat și astăzi activitati de interes comunitar pe raza municipiului”, a confirmat Adina Toma, viceprimar Alba Iulia, pentru ziarulunirea.ro

Ei au desfășurat activități de deszăpezire în zone precum: treceri de pietoni, stații de autobuz, curțile școlilor și zonele exterioare. Beneficiarii de ajutor social urmează să participe la astfel de acțiuni și zilele următoare. 

,,Aceștia au participat la acțiunile de deszăpezire, în special în zona trecerilor de pietoni și a stațiilor de autobuz, precum și în curțile școlilor și zonelor exterioare ale acestora, pentru siguranta pietonilor și a accesului în conditii de iarna. De asemenea au fost prezenți pe teren si marți, iar mâine vor continua activitatea pe trasee, care vor fi stabilite dimineața în funcție de necesități”, a mai precizat Adina Toma pentru Ziarul Unirea.

