FOTO | Petru Joldeș, elev al Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026

Petru Joldeș, elev al Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia”, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026
Un nou rezultat excepțional pentru Petru Joldeș, elev al Liceului Tehnologoc „Alexandru Domșa” Alba Iulia, care s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026, categoria Științe aplicate juniori.
Petru Joldeș a format echipă cu Ștefan Greculeac (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „ Ion Agârbiceanu” Alba Iulia).
Proiectul care le-a adus cel mai mare punctaj și calificarea la etapa națională a fost un robot pentru explorarea planetelor.
Au îmbinat cunoștințe din mai multe domenii, cum ar fi astronomia, fizica, matematica, biologie, mecanica, iar robotul a fost dotat cu mai multe accesorii pentru explorare efectivă (burghiu, brațe, cap cu camere, mini-laborator).
„Avem elevi creativi și suntem mândri de ei! Felicitări elevilor și celor care i-au pregătit!”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologoc „Alexandru Domșa” Alba Iulia.
