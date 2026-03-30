FOTO | Petru Joldeș, elev al Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa" Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026

Petru Joldeș, elev al Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia”, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026

Un nou rezultat excepțional pentru Petru Joldeș, elev al Liceului Tehnologoc „Alexandru Domșa” Alba Iulia, care s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică 2026, categoria Științe aplicate juniori.

Petru Joldeș a format echipă cu Ștefan Greculeac (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „ Ion Agârbiceanu” Alba Iulia).

Proiectul care le-a adus cel mai mare punctaj și calificarea la etapa națională a fost un robot pentru explorarea planetelor.

Au îmbinat cunoștințe din mai multe domenii, cum ar fi astronomia, fizica, matematica, biologie, mecanica, iar robotul a fost dotat cu mai multe accesorii pentru explorare efectivă (burghiu, brațe, cap cu camere, mini-laborator).

„Avem elevi creativi și suntem mândri de ei! Felicitări elevilor și celor care i-au pregătit!”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologoc „Alexandru Domșa” Alba Iulia.

Curier Județean

5 aprilie 2026 | Conferința duhovnicească „Frumusețea lui Dumnezeu reflectată în frumusețea omului” la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

29 martie 2026

De

5 aprilie 2026 | Conferința duhovnicească „Frumusețea lui Dumnezeu reflectată în frumusețea omului" la Centrul Cultural „Lucian Blaga" Sebeș Tinerilor de pe Valea Sebeșului, alături de Centrul Cultural „Lucian Blaga" Sebeș, vă invită la o seară de suflet, de reflecție și de întâlnire cu sensul profund al frumuseții adevărate, în cadrul conferinței duhovnicești: „Frumusețea lui […]

Citește mai mult

Curier Județean

30 martie-2 aprilie 2026: Zilele cărții pentru copii și tineret la biblioteca Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

29 martie 2026

De

30 martie-2 aprilie 2026: Zilele cărții pentru copii și tineret la biblioteca Sebeș Data de 2 aprilie a fost declarată Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret și coincide cu aniversarea celui mai îndrăgit autor de basme: scriitorul danez Hans Christian Andersen (2 aprilie 1805-4 august 1875). Opera lui Andersen continuă să fascineze generații […]

Citește mai mult

Curier Județean

Liceul German Sebeș, de 10 ani continuă tradiția învățământului în limba germană la Sebeș: Activități la ceas aniversar

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

29 martie 2026

De

Liceul German Sebeș, de 10 ani continuă tradiția învățământului în limba germană la Sebeș: Activități la ceas aniversar Liceul German Sebeș aniversează în anul 2026 un deceniu de existență și de la reluarea tradiției învățământului în limba germană la Sebeș, fiind un adevărat continuator al activității vechiului Gimnaziu Evanghelic din Sebeș. În acești 10 ani […]

Citește mai mult