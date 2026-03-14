FOTO | Petra Ivan, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026: Rezultate remarcabile și pentru alți doi elevi

Lucian Dărămuș

Petra Ivan, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026: Rezultate remarcabile și pentru alți doi elevi

Rezultate deosebite la Olimpiada de Matematică – etapa județeană ale elevilor Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.  

Elevii școlii amintite au obținut rezultate remarcabile la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică, demonstrând pasiune, perseverență și excelență în studiul matematicii.

Petra Ivan (clasa a VII-a A), profesor coordonator Irina Albu) s-a clasat pe locul I la etapa județeană și s-a calificat la etapa națională.

De asemenea, elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia  au obținut rezultate foarte bune și la clasa a VI-a:

*Locul II – David Oprița, clasa a VI-a B

*Locul III – Sofia Sinea, clasa a VI-a B

Profesor coordonator: prof. Urcan Mihaela

„Îi felicităm pe elevii noștri pentru munca și performanțele lor și le mulțumim profesorilor coordonatori pentru dedicare și profesionalism!

Mult succes, Petra, la etapa națională!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

