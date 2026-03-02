FOTO | Peste 600 de persoane au participat în weekend la activitățile ISU Alba cu ocazia Săptămânii Protecției Civile: Au aflat cum pot deveni salvatori, dar și măsuri de prim ajutor și preventive în situații de urgență

Curier Județean

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

De

Peste 600 de persoane au participat în weekend la activitățile ISU Alba cu ocazia Săptămânii Protecției Civile: Au aflat cum pot deveni salvatori, dar și măsuri de prim ajutor și preventive în situații de urgență

Peste 600 de persoane au participat în weekend-ul ce abia s-a încheiat la activitățile ISU Alba, organizate în județ cu ocazia Săptămânii Protecției Civile.

În cadrul Carolina Mall și Alba Mall, pompierii, alături de voluntarii SMURD și personal UPU-SMURD, au desfășurat acțiuni de informare preventivă.

Cetățenilor le-au fost prezentate măsuri de prim ajutor, măsuri preventive pentru diferite situații de urgență care pot apărea cu o frecvență mai ridicată în această perioadă și de asemenea a fost prezentată și oferta educațională pentru a putea deveni salvator.

De asemenea, specialiștii inspecției de prevenire au desfășurat acțiuni de informare preventivă la mai multe lăcașuri de cult de pe raza județului Alba.

,,După feedback-ul primit de la dumneavoastră, considerăm că activitățile a fost un adevărat succes, iar dumneavoastră sunteți mult mai în siguranță și mai bine pregătiți.

Suntem foarte bucuroși ca ați fost alături de noi și vă așteptăm și la activitățile noastre viitoare!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

