FOTO | Peste 400 de elevi din școlile din Munții Apuseni au discutat cu polițiștii din Alba despre prevenirea consumului de substanțe interzise și combaterea violenței

Peste 400 de elevi din școlile din Munții Apuseni au discutat cu polițiștii din Alba despre prevenirea consumului de substanțe interzise și combaterea violenței

Peste 460 de elevi din unități de învățământ din zona Munților Apuseni și din Zlatna au participat, în perioada 16-20 martie 2026, la activități preventiv-informative organizate de polițiști, jandarmi și specialiști, în contextul Zilei Poliției Române.

Potrivit IPJ Alba, în săptămâna 16-20 martie 2026, în cadrul activităților dedicate sărbătoririi Zilei Poliției Române, în unitățile de învățământ preuniversitar din zona Munților Apuseni, au fost derulate activități preventiv-informative, organizate în sistem integrat.

Activitățile au vizat informarea și conștientizarea elevilor cu privire la teme specifice domeniului siguranței școlare, precum prevenirea consumului de substanțe interzise, combaterea violenței și evitarea altor comportamente de risc. Totodată, elevii au interacționat cu polițiștii, manifestând interes față de profesia acestora și rolul pe care îl au în comunitate.

Ca de fiecare dată, copiii s-au dovedit activi și dornici să își satisfacă curiozitatea specifică vârstei.

Activitățile au fost organizate de polițiștii Biroului Siguranța Școlară și Secția 9 de Poliție Rurală Câmpeni, în colaborare cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu”, precum și cu sprijinul specialiștilor din cadrul CSMPTA Alba.

Beneficiari ai acestor activități au fost peste 300 de elevi, din următoarele unități de învățământ: Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni, Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, Școala Gimnazială „Emil Racoviță” Gârda de Sus și Școala Gimnazială Scărișoara.

Tot în zona Munților Apuseni, activități preventive au fost organizate și la Școala Gimnazială „Simion Balint” Roșia Montană și Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, la care au luat parte peste 60 de elevi.

De asemenea, în orașul Zlatna, peste 100 de elevi au participat la activitățile preventive de educație rutieră, care au fost organizate de Serviciul Rutier și Poliția Orașului Zlatna. Astfel, elevi ai Liceului „Corneliu Medrea” și ai Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” au recapitulat pașii siguranței rutiere.

Toate aceste demersuri se înscriu în eforturile constante ale structurilor implicate pentru creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și pentru dezvoltarea unui comportament responsabil în rândul tinerilor.

Siguranța elevilor rămâne o prioritate, iar astfel de activități vor continua și în perioada următoare.

