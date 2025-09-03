FOTO | Peste 350 de alergători s-au înscris la Aiud Green Run by DP World: Care este data limită pentru înscriere

Peste 350 de alergători s-au înscris la Aiud Green Run by DP World

Peste 350 de pasionați de mișcare s-au înscris deja la cea de-a treia ediție a competiției Aiud Green Run by DP World, eveniment sportiv care aduce împreună participanți din toată țara.

Printre orașele reprezentate se numără Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Constanța, Alba Iulia, Hunedoara, Târgu-Jiu, Deva, Brașov, Botoșani și multe altele.

Înscrierile sunt deschise până duminică, 7 septembrie 2025, pe site-ul oficial al evenimentului: www.aiudgreenrun.ro/inscriere.

Competiția include probe pentru toate nivelurile de pregătire – 8 km, 21 km și 2 km –, dar și Family Run, o cursă dedicată familiilor, unde accentul cade pe bucuria experienței, nu pe viteză. Organizatorii au pregătit și un premiu surpriză pentru participanții la această secțiune.

Evenimentul are și o puternică componentă caritabilă: taxele de participare vor fi direcționate către Asociația Oameni pentru Oameni – Aiud, care sprijină Spitalul Municipal Aiud și contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților.

„Pentru oameni, de la oameni“ este mesajul prin care Aiud Green Run by DP World își propune să aducă împreună comunitatea, sportul și solidaritatea.

