FOTO | Peste 300 de persoane au plantat 1.600 de puieți de salcâm în Teiuș: Voluntarii au contribuit la creșterea ,,plămânului verde” al orașului nostru
Peste 300 de persoane au participat la Teiuș la o acțiune de plantare desfășurată sub egida „Pădurea CCIFER”, în urma căreia peste 1.600 de puieți de salcâm au fost plantați, contribuind la extinderea spațiului verde și la conturarea unei viitoare zone de agrement în oraș.
Primarul orașului Teiuș a transmis că acțiunea a avut loc în zona de picnic a orașului și că aceasta a ajutat la reșterea „plămânului verde” din Teiuș.
„Atunci când mai multe instituții și agenți economici își dau mâna pentru un scop nobil, rezultatul este unul pe măsură!
Peste trei sute de persoane s-au întâlnit astăzi la Teiuș, în zona de picnic a orașului nostru, sub egida „Pădurea CCIFER”, acțiune în urma căreia peste 1.600 de puieți de salcâm au fost plantați de voluntari determinați, contribuind la creșterea „plămânului verde” al orașului nostru și la conturarea viitoarei zone de agrement a orașului!
Mulțumiri pentru efort și implicare organizatorilor, Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Româno-Franceze, sponsorilor, voluntarilor, colegilor din Primăria Teiuș și, nu în ultimul rând, domnului europarlamentar Victor Negrescu – vicepreședintele Parlamentului European!”, se arată într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare de edilul din Teiuș.
Garde de Mediu Alba: Am plantat astăzi pentru ca generațiile de mâine să respire un aer mai curat
Astăzi, echipa Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Alba împreună cu foarte mulți voluntari, a avut o misiune specială: plantarea „Pădurii CCIFER” la Teiuș.
Ne-am bucurat să fim alături de comunitatea locală, de Camera Franceză de Comerț și Industrie în România și de sutele de voluntari inimoși. Peste 1.600 de salcâmi au fost puși în pământ, chiar pe malul râului Mureș, transformând un loc de picnic într-o viitoare oază de oxigen.
Rolul nostru nu este doar acela de a monitoriza respectarea legii, ci și de a susține activ orice proiect care protejează natura și sănătatea cetățenilor. Felicitări Primăriei Teiuș pentru organizare și tuturor partenerilor implicați! Am plantat astăzi pentru ca generațiile de mâine să respire un aer mai curat, se mai arată într-un mesaj publicat de Garde de Mediu Alba.
La inițiativa vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, județul Alba a găzduit o amplă acțiune de plantare de copaci alături de comunitatea de afaceri franco-română la Teiuș, județul Alba
La inițiativa vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, orașul Teiuș a găzduit o amplă acțiune de plantare de arbori, organizată în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză din România (CCIFER) și Primăria Teiuș.
Evenimentul marchează 30 de ani de activitate ai CCIFER – una dintre cele mai importante organizații de business din România, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Franța și la consolidarea mediului de afaceri din țara noastră.
În cadrul acțiunii, au fost plantați peste 1.600 de salcâmi, prin implicarea companiilor membre CCIFER, a autorităților locale, a instituțiilor publice și a voluntarilor, într-un efort comun pentru protejarea mediului și dezvoltare sustenabilă.
„Astăzi, la Teiuș, nu am plantat doar copaci. Am construit o legătură reală între comunitate, mediul de afaceri și autorități. Asta înseamnă dezvoltare durabilă: să lași ceva concret în urmă”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
Acesta a subliniat importanța relației dintre România și Franța, atât din perspectivă personală, cât și strategică: „Pentru mine, relația cu Franța este una profundă, dar mai ales una strategică pentru România. Vorbim despre investiții, despre încredere și despre parteneriate care produc rezultate reale în comunități.”
Vicepreședintele Parlamentului European a evidențiat și rolul colaborării dintre sectorul public și cel privat: „Economia și protecția mediului trebuie să meargă împreună. Companiile care investesc responsabil și se implică în comunitate sunt cele care construiesc viitorul. Astfel de proiecte arată că dezvoltarea se face prin colaborare.”
Acțiunea de la Teiuș face parte dintr-o inițiativă mai amplă a CCIFER de a planta anual arbori, implicând comunitatea de afaceri francofonă din mai multe regiuni ale țării. Proiectul are și o dimensiune simbolică, reunind actori economici și instituționali în jurul unui obiectiv comun, cu impact direct asupra mediului și comunității locale.
„Teiuș este astăzi un exemplu. Avem nevoie de cât mai multe astfel de proiecte, care să aducă investiții, implicare și rezultate pe termen lung pentru oameni”, a mai precizat eurodeputatul de Alba, Victor Negrescu.
Prin această acțiune, organizatorii își propun nu doar să contribuie la protejarea mediului, ci și să consolideze un model de cooperare între mediul de afaceri, autorități și cetățeni, esențial pentru dezvoltarea durabilă a României, se arată într-un comunicat transmis de cabinetul de presă a lui Victor Negrescu.
