FOTO | Peste 200 de kilograme de articole pirotehnice confiscate de polițiștii din Alba: Percheziții la doi bărbați din Câmpeni. Ce au descoperit oamenii legii

Peste 200 de kilograme de articole pirotehnice confiscate de polițiștii din Alba: Percheziții la doi bărbați din Câmpeni. Ce au descoperit oamenii legii

Peste 200 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din Alba în urma unor percheziții desfășurate la Câmpeni, la domiciliile a doi bărbați suspectați de deținerea și comercializarea ilegală de materiale pirotehnice.

Potrivit IPJ Alba, peste 200 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiști, în urma a cinci percheziții care au avut loc în județul Alba. Activitățile s-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni.

La data de 29 decembrie 2025, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba și cei din cadrul Poliției Orașului Câmpeni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, au efectuat cinci percheziții, în orașul Câmpeni, la domiciliile unor bărbați, în vârstă de 53, respectiv 24 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit aproximativ 250 de kilograme de articole pirotehnice, din categoriile F2, F3 și F4.

Toate articolele pirotehnice au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infractiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.

