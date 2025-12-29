FOTO | Peste 200 de kilograme de articole pirotehnice confiscate de polițiștii din Alba: Percheziții la doi bărbați din Câmpeni. Ce au descoperit oamenii legii
Peste 200 de kilograme de articole pirotehnice confiscate de polițiștii din Alba: Percheziții la doi bărbați din Câmpeni. Ce au descoperit oamenii legii
Peste 200 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din Alba în urma unor percheziții desfășurate la Câmpeni, la domiciliile a doi bărbați suspectați de deținerea și comercializarea ilegală de materiale pirotehnice.
Potrivit IPJ Alba, peste 200 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiști, în urma a cinci percheziții care au avut loc în județul Alba. Activitățile s-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni.
La data de 29 decembrie 2025, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba și cei din cadrul Poliției Orașului Câmpeni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, au efectuat cinci percheziții, în orașul Câmpeni, la domiciliile unor bărbați, în vârstă de 53, respectiv 24 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.
În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit aproximativ 250 de kilograme de articole pirotehnice, din categoriile F2, F3 și F4.
Toate articolele pirotehnice au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.
În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infractiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | MAI aproape de cei care îngrijesc zeci de animale: Polițiștii din Alba au donat peste 300 kg de hrană pentru câini
MAI aproape de cei care îngrijesc zeci de animale: Polițiștii din Alba au donat peste 300 kg de hrană pentru câini Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Biroul pentru Protecția Animalelor, a desfășurat o campanie de donare de hrană pentru câini, menită să sprijine persoanele care îngrijesc zeci de animale și să încurajeze implicarea comunității […]
ISU Alba: 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun. Cinci incendii și două accidente, printre intervenții
ISU Alba: 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun. Cinci incendii și două accidente, printre intervenții ISU Alba a gestionat 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun, printre ele fiind cinci incendii și două accidente la care au intervenit salvatorii. Pompierii din cadrul ISU Alba au gestionat în perioada 25 – […]
Programul magazinelor de Anul Nou 2026, în județul Alba: Când sunt deschise Kaufland, Lidl, Penny, Selgros, Carrefour și mall-urile la început de an
Programul magazinelor de Anul Nou 2026, în județul Alba: Când sunt deschise Kaufland, Lidl, Penny, Selgros, Carrefour și mall-urile la început de an Marile magazine, supermarket-urile și mall-urile din județul Alba vor avea un program de funcționare special de Anul Nou 2026. Majoritatea unităților comerciale vor fi închise joi, 1 ianuarie. Programul Kaufland de Anul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministerul Educației, reacție după apariția informației că ,,se desființează 30 de mii de posturi de profesori”. Cum explică
Ministerul Educației, reacție după apariția informației că ,,se desființează 30 de mii de posturi de profesori”. Cum explică Potrivit unui...
Șoferii din România, peste 3.500 de infracțiuni comise în minivacanța de Crăciun. Polițiștii au dat amenzi de aproape 10 milioane de lei
Șoferii din România, peste 3.500 de infracțiuni comise în minivacanța de Crăciun. Polițiștii au dat amenzi de aproape 10 milioane...
Știrea Zilei
FOTO | Bunica Druc Ileana, din Doștat, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani: ,,Este simbolul bunătății, al bunului simț și al modestiei”
Bunica Druc Ileana, din Doștat, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani. Primarul Emilia-Livia Cîndea: ,,Este simbolul bunătății,...
FOTO ȘTIREA TA | Aglomerație la abonamentele STP: Pensionarii stau la coadă pentru a beneficia de gratuitate
FOTO ȘTIREA TA | Aglomerație la abonamentele STP: Pensionarii stau la coadă pentru a beneficia de gratuitate Pensionarii din Alba...
Curier Județean
FOTO | Peste 200 de kilograme de articole pirotehnice confiscate de polițiștii din Alba: Percheziții la doi bărbați din Câmpeni. Ce au descoperit oamenii legii
Peste 200 de kilograme de articole pirotehnice confiscate de polițiștii din Alba: Percheziții la doi bărbați din Câmpeni. Ce au...
VIDEO | MAI aproape de cei care îngrijesc zeci de animale: Polițiștii din Alba au donat peste 300 kg de hrană pentru câini
MAI aproape de cei care îngrijesc zeci de animale: Polițiștii din Alba au donat peste 300 kg de hrană pentru...
Politică Administrație
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările
Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările Spitalul Județean...
Opinii Comentarii
În 29 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod
În 29 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod Mergând cei trei...
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...