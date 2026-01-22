Curier Județean

FOTO | Peste 160 de elevi de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia au participat la activități informativ-educative despre siguranța rutieră

Bogdan Ilea

Publicat

acum 45 de minute

în

De

Peste 160 de elevi de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia au participat la activități informativ-educative despre siguranța rutieră

Peste 160 de elevi ai Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia au participat, miercuri, 21 ianuarie 2026, la activități informativ-educative desfășurate de polițiștii Serviciului Rutier Alba, în cadrul „Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră 2025”, menite să crească nivelul de conștientizare privind siguranța rutieră și respectarea regulilor de circulație.

Ieri, 21 ianuarie 2026, polițiștii Serviciului Rutier Alba, în contextul ,,Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră 2025”, au desfășurat activități informativ-educative la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din municipiul Alba Iulia. 

Peste 160 de elevi au fost implicați în numeroase activități al căror scop l-a reprezentat conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație și consolidarea unui comportament preventiv în trafic. 

Elevilor le-au fost transmise informații privind modul corect de traversare a străzii, deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere. 

Recomandările polițiștilor rutieri pentru copii:

1.Nu alerga pe stradă! Nu ai timp să reacționezi în cazul în care vine o mașină.

2.Nu te juca în stradă! Jocurile pot distrage atenția de la circulația rutieră.

3.Nu traversa strada prin locurile nemarcate! Șoferii pot să nu te vadă sau să nu aibă timp să se oprească.

4.Nu folosi căști când traversezi strada! Folosirea căștilor sau a altor dispozitive audio poate distrage atenția de la mediul înconjurător și poate împiedica sesizarea apropierii unui vehicul sau a altor sunete. 

Activitățile informativ-educative privind siguranța rutieră vor continua în județul Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Ghețușul de pe străzi face victime la Alba Iulia: Peste 140 de persoane au ajuns cu fracturi la Spitalul Județean de Urgență, în ultimele 7 zile

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 minute

în

22 ianuarie 2026

De

Ghețușul de pe străzi face victime la Alba Iulia: Peste 140 de persoane au ajuns cu fracturi la Spitalul Județean de Urgență, în ultimele 7 zile În Alba Iulia, după ninsoare, trotuarele necurățate au fost acoperite în zilele geroase de o gheață periculoasă . Mulți trecători au alunecat și căzut din cauza acestor capcane sticloase […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | AMENZI de aproape 23.000 de mii de lei într-o singură zi la Alba Iulia în urma unei acțiuni în trafic a polițiștilor rutieri: 10 permise reținute și 5 certificate de înmatriculare retrase

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

22 ianuarie 2026

De

AMENZI de aproape 23.000 de mii de lei într-o singură zi la Alba Iulia în urma unei acțiuni în trafic a polițiștilor rutieri: 10 permise reținute și 5 certificate de înmatriculare retrase Miercuri, 21 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au derulat o acțiune pe raza municipiului. Potrivit IPJ Alba, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, reținut de polițiști: Va sta peste 2 ani în Penitenciarul Aiud pentru FURT calificat

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

22 ianuarie 2026

De

Tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, reținut de polițiști: Va sta peste 2 ani în Penitenciarul Aiud pentru FURT calificat Un tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, a fost reținut de polițiști. Va sta peste 2 ani în Penitenciarul Aiud pentru furt  calificat. Potrivit IPJ Alba, la […]

Citește mai mult