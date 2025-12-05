FOTO | Peste 150 de elevi din Alba Iulia au învățat regulile de circulație și siguranță rutieră. Activitățile au fost organizate de polițiștii Serviciului Rutier Alba

Peste 150 de elevi din Alba Iulia au învățat regulile de circulație și siguranță rutieră. Activitățile au fost organizate de polițiștii Serviciului Rutier Alba

Joi, 4 decembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Alba au desfășurat șase activități educative la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia. Peste 150 de elevi au învățat reguli de circulație, siguranță pe bicicletă și trotinetă, purtarea echipamentelor de protecție și centura de siguranță.

Polițiștii Serviciului Rutier Alba, în contextul Planului Național de Măsuri ,,Siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști”, au desfășurat 6 activități informativ-educative, pe raza municipiului Alba Iulia, la Școala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu”.

Peste 150 de elevi au participat la aceste activități al căror scop l-a reprezentat conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație și consolidarea unui comportament preventiv în trafic.

Cei mici au învățat cum trebuie să traverseze corect strada. De asemenea, le-au fost transmise informații privind deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere, potrivit reprezentanților IPJ Alba.

