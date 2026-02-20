FOTO | Peste 15.000 de permise de conducere emise în 2025 la serviciul specializat din Alba

Peste 15.000 de permise de conducere emise în 2025 la serviciul specializat din Alba

Vineri, 20 februarie 2026, a avut loc bilanțul activității Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, respectiv al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculări din județe, corespunzător anului 2025, desfășurat în sistem de videoconferință.

La nivelul județului Alba au participat prefectul județului Alba, Nicolae Albu, și subprefectul județului Alba, Andrei Vincze, care au subliniat rezultatele foarte bune obținute în cursul anului și eficiența activității desfășurate de serviciul județean.

În cursul anului 2025, la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Alba au fost emise 15.010 permise de conducere, cetățenii beneficiind de condiții moderne și eficiente de preluare și soluționare a cererilor, cu timpi minimi de așteptare și termene reduse de eliberare a documentelor.

În anul 2025, la nivelul SPCRPCIV Alba au mai fost emise 32.053 certificate de înmatriculare, au fost eliberate 13.511 autorizații de circulație provizorie, au fost efectuate 6.235 operațiuni de radiere, iar 11.960 candidați au fost examinați la proba teoretică și 7.909 candidați la proba practică pentru obținerea permisului de conducere. Termenul mediu de soluționare a documentelor a fost de aproximativ 2 zile lucrătoare, sub termenul legal de 5 zile, iar timpul de așteptare la ghișeu a fost redus la câteva minute, în condițiile unui termen de programare de aproximativ o zi.

La nivelul județului Alba sunt înregistrați în prezent 162.186 deținători de permise de conducere, dintre care 61.210 femei și 100.976 bărbați, iar parcul auto însumează 209.570 autovehicule înmatriculate. Pentru facilitarea accesului la servicii, cetățenii beneficiază de programare online, notificare prin SMS privind expirarea valabilității permisului și posibilitatea transmiterii gratuite la domiciliu a permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare.

Cu această ocazie, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, și subprefectul județului Alba, Andrei Vincze, au adresat mulțumiri și felicitări întregului colectiv al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Alba, precum și domnului comisar-șef de poliție Mihai Zgârdea, șeful serviciului județean, pentru profesionalismul, implicarea și operativitatea demonstrate în îndeplinirea atribuțiilor și în soluționarea promptă a solicitărilor cetățenilor.

