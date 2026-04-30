FOTO | Peste 100 de elevi din Cugir au învățat despre prevenirea consumului de substanțe interzise și combaterea violenței. Activități preventiv-informative, organizate de polițiști
Peste 100 de elevi din Cugir au învățat despre prevenirea consumului de substanțe interzise și combaterea violenței. Activități preventiv-informative, organizate de polițiști
Polițiștii din Cugir au desfășurat, miercuri, 29 aprilie 2026, o serie de activități preventiv-informative în unitățile de învățământ de pe raza orașului.
Activitățile au urmărit informarea elevilor și creșterea gradului de conștientizare cu privire la siguranța în mediul școlar, cu accent pe prevenirea consumului de substanțe interzise, combaterea violenței și evitarea comportamentelor de risc.
Potrivit IPJ Alba, la data de 29 aprilie 2026, în unitățile de învățământ din orașul Cugir, au fost desfășurate activități preventiv-informative, organizate de Poliția Orașului Cugir.
Activitățile au avut ca scop informarea și conștientizarea elevilor cu privire la aspecte specifice siguranței școlare, precum prevenirea consumului de substanțe interzise, combaterea violenței și evitarea altor comportamente de risc.
Totodată, peste 100 de elevii au interacționat cu polițiștii, manifestând interes față de profesia acestora și rolul pe care îl au în comunitate, fiindu-le prezentate și aspecte generale privind cercetarea criminalistică.
Aceste demersuri se înscriu în eforturile constante ale structurilor implicate pentru creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și pentru dezvoltarea unui comportament responsabil în rândul tinerilor.
Siguranța elevilor rămâne o prioritate, iar astfel de activități vor continua și în perioada următoare.
