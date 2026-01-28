FOTO | Persoană rămasă blocată în zăpadă pe Valea Cugirului, aproape de Poarta Raiului: Intervenție a jandarmilor montani din Alba
Persoană rămasă blocată în zăpadă pe Valea Cugirului, aproape de Poarta Raiului: Intervenție a jandarmilor montani din Alba
În urma unui apel la numărul unic de urgență 112, miercuri, 26 ianuarie 2026, în jurul orei 13:05, jandarmii din Alba au fost solicitați să intervină pentru sprijinirea unei persoane rămase blocate în zăpadă, la aproximativ 4 kilometri de Poarta Raiului, în Munții Șureanu, pe Valea Cugirului.
La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag, care a intervenit pentru salvarea persoanei aflate în dificultate.
Jandarmii montani au preluat persoana și au transportat-o la o unitate de cazare din zona Poarta Raiului, neavând nevoie de îngrijiri medicale.
Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba recomandă cetățenilor ca, înainte de a porni la drum în zonele montane, să se informeze cu privire la condițiile meteo și starea traseelor, să utilizeze echipamente adecvate sezonului rece și să evite deplasările în condiții care pot pune în pericol siguranța personală.
Jandarmii montani rămân la datorie pentru sprijinirea cetățenilor aflați în dificultate, în special în zonele montane.
foto: Jandarmeria Alba
