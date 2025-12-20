FOTO | Performanță pentru elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia: Echipa de fotbal U18, calificare la faza zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Performanță pentru elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia: Echipa de fotbal U18, calificare la faza zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Echipa de fotbal U18 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a reușit o performanță deosebită, calificarea la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.
După două partide intense, dar bine jucate din care au ieșit învingători, 5-1 cu echipa Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian ”Alba Iulia și 4-0 cu echipa Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, elevii pregătiți de antrenorul Florin Grozav se pregătesc să întâlnească cele mai bune echipe școlare de fotbal din județele Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți și Timiș.
Fiecare meci a fost o provocare, dar prin muncă, ambiție și spirit de echipă, alături de indicațiile și susținerea antrenorului, calificarea a fost asigurată.
„Suntem mândri de noi și de munca noastră, nu am fi reușit fără îndrumarea antrenorului nostru și fără toate orele petrecute împreună la antrenamente. A fost un drum greu, dar ne-am ridicat la nivelul așteptărilor și am ieșit învingători. Vom continua să ne antrenăm și să luptăm pentru victorie”, au mărturisit elevii.
Au obținut victoria, elevul sergent major Sergiu Nicoară, elevii sergent Vlad Almășan, Tudor Aștilean, Vlad Năsăudean, Mihai Pășculeț, Tudor Răcășan și David Scrob și elevii caporal Bogdan Erdei, Vlad Cosma, Alin Motofelea și Erik Kiss.
Felicitări pentru performanța obținută și mult succes în competițiile viitoare!
