FOTO | Performanță de excepție: Gimn Star Blaj, cinci calificări la etapa internațională „Dance Star” 2026

Performanță de excepție: Gimn Star Blaj, cinci calificări la etapa internațională „Dance Star” 2026

După o perioadă de absență, Clubul Sportiv Gimn Star Blaj a revenit în forță pe scena uneia dintre cele mai prestigioase competiții de dans din România, „Dance Star Competition”. Evenimentul a avut loc la București, în perioada 14-15 martie 2026, și a reunit unii dintre cei mai talentați dansatori din țară.

Clubul blăjean a fost reprezentat de cinci sportive, care au obținut rezultate remarcabile.

Miruna Ban a urcat pe podium, obținând locul 3 la categoria solo contemporan. Carla Gruiță a impresionat juriul și a câștigat locul 2 la Musical Theatre. De asemenea, Maya Clin s-a clasat pe locul 9 la solo contemporan, Teodora Lozonski a obținut locul 6 la secțiunea Open, iar Alexia Spătăcean a ocupat locul 8, tot la solo contemporan.

Performanțele lor nu se opresc aici. Toate cele cinci sportive s-au calificat la Campionatul Mondial din Croația, confirmând valoarea și munca depusă în sala de antrenament.

Reprezentanții clubului transmit felicitări sportivelor pentru rezultatele obținute și mulțumiri părinților pentru susținerea constantă.

sursa: Radio Blaj

foto: Gimn Star Blaj

