FOTO | Performanță de excepție: Gimn Star Blaj, cinci calificări la etapa internațională „Dance Star” 2026
Performanță de excepție: Gimn Star Blaj, cinci calificări la etapa internațională „Dance Star” 2026
Gimn Star Blaj a reușit o performanță de excepție, cinci calificări la etapa internațională „Dance Star” 2026
După o perioadă de absență, Clubul Sportiv Gimn Star Blaj a revenit în forță pe scena uneia dintre cele mai prestigioase competiții de dans din România, „Dance Star Competition”. Evenimentul a avut loc la București, în perioada 14-15 martie 2026, și a reunit unii dintre cei mai talentați dansatori din țară.
Clubul blăjean a fost reprezentat de cinci sportive, care au obținut rezultate remarcabile.
Miruna Ban a urcat pe podium, obținând locul 3 la categoria solo contemporan. Carla Gruiță a impresionat juriul și a câștigat locul 2 la Musical Theatre. De asemenea, Maya Clin s-a clasat pe locul 9 la solo contemporan, Teodora Lozonski a obținut locul 6 la secțiunea Open, iar Alexia Spătăcean a ocupat locul 8, tot la solo contemporan.
Performanțele lor nu se opresc aici. Toate cele cinci sportive s-au calificat la Campionatul Mondial din Croația, confirmând valoarea și munca depusă în sala de antrenament.
Reprezentanții clubului transmit felicitări sportivelor pentru rezultatele obținute și mulțumiri părinților pentru susținerea constantă.
sursa: Radio Blaj
foto: Gimn Star Blaj
AMENZI de aproape 25.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor și jandarmilor în două comune din Alba: Peste 20 de persoane conduse la Poliție
AMENZI de aproape 25.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor și jandarmilor în două comune din Alba: Peste 20 de persoane conduse la Poliție Miercuri, 18 martie 2026, în intervalul orar 16.00 – 20.00, polițiștii din municipiul Blaj și jandarmii au desfășurat o acțiune, pe raza comunelor Bucerdea Grânoasă și […]
Scutul Pădurii în Alba: Amenzi de peste 24.000 de lei. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 28.000 de lei
Scutul Pădurii în Alba: Amenzi de peste 24.000 de lei. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 28.000 de lei Miercuri 18 martie 2026, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a […]
Tânăr din Mihalț, REȚINUT după ce ar fi înșelat mai multe persoane într-un service neautorizat: A încasat 46.100 de lei fără să repare autoturismele
Tânăr din Mihalț, REȚINUT după ce ar fi înșelat mai multe persoane într-un service neautorizat: A încasat 46.100 de lei fără să repare autoturismele Un tânăr din Mihalț, de 23 de ani, a fost reținut de oamenii legii după ce ar fi pretins și primit de la mai multe persoane bani pentru a le repara […]
ANAF controlează în toată România piața carburanților. Instituția anunță că nimeni nu scapă: ,,Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali”
ANAF controlează în toată România piața carburanților. Instituția anunță că nimeni nu scapă: ,,Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de...
Ajutor pentru pensionari 2026 | Ilie Bolojan: „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie”
Ajutor pentru pensionari 2026 | Ilie Bolojan: „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie...
FOTO | Înotătorul Avram Iancu, vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: S-a antrenat și fotografiat cu cei prezenți
Înotătorul Avram Iancu, vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: S-a antrenat și fotografiat cu cei prezenți Înotătorul...
Motorina premium a trecut de 10 lei/litru în Alba Iulia: Nivel record la pompă
Motorina premium a trecut de 10 lei/litru în Alba Iulia: Nivel record la pompă Motorina premium a depășit, joi, 19...
FOTO | Performanță de excepție: Gimn Star Blaj, cinci calificări la etapa internațională „Dance Star” 2026
Performanță de excepție: Gimn Star Blaj, cinci calificări la etapa internațională „Dance Star” 2026 Gimn Star Blaj a reușit o...
AMENZI de aproape 25.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor și jandarmilor în două comune din Alba: Peste 20 de persoane conduse la Poliție
AMENZI de aproape 25.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor și jandarmilor în două comune...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind închirierea prin licitație publică a lotului de teren nr. 1, cu suprafaţa de 17 mp., parte...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren în localitatea Sâncrai
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan situat administrativ în localitatea Sâncrai, Str. Avântului nr. 49,...
19 martie: Ziua paşaportului românesc
19 martie: Ziua paşaportului românesc Anual, la 19 martie, este sărbătorită Ziua paşaportului românesc, dată la care, în anul 1912,...
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat Traian Vuia (n. 17 august 1872, Bujoru, comitatul...