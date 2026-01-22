Curier Județean

FOTO | Performanță importantă pentru un elev de la Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia. Caporal Albert Barbu a obținut locul III la concursul HackTheArt

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Elevul caporal Albert Barbu, din clasa a XI-a, a obținut locul III la concursul de informatică HackTheArt, transformându-și pasiunea pentru tehnologie într-o performanță importantă. 

Tânărul spune că securitatea cibernetică îl motivează prin dinamica și provocările permanente ale domeniului, care îl determină să învețe constant.

Elevul caporal Albert Barbu, clasa a XI-a, a transformat pasiunea sa pentru informatică și robotică în performanță, reușind să se claseze pe Locul III la concursul HackTheArt. Competiția de informatică a fost organizată de Hacker Club Slobozia, cu sprijinul Liceului de Arte „Ionel Perlea” și a provocat tinerii pasionați de hacking, networking sau programare să își testeze cunoștințele teoretice și practice, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia. 

Albert a participat la secțiunea securitate cibernetică, un domeniu care îl pasionează și despre care spune că este în continuă schimbare, provocându-l la învățare continuă și dedicare.

„Securitatea cibernetică este o pasiune mai nouă pentru mine, iar prin pregătire și participarea la diferite competiții de profil am reușit să îmi dezvolt abilitățile în acest domeniu de perspectivă”, a spus elevul caporal Albert Barbu.

El face parte din echipele de robotică și securitate cibernetică ale colegiului militar, fiind pregătit de profesorii de informatică, doamna Roxana David și domnul Lucian Ilea, mai arată sursa citată.

