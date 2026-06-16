FOTO | Paul Mihai Toader, de la Liceul „H.C.C.” Abrud, un exemplu de performanță și modestie: ,,Merită întreaga noastră recunoștință și admirație”

Paul Mihai Toader, de la Liceul „H.C.C.” Abrud, un exemplu de performanță și modestie: ,,Merită întreaga noastră recunoștință și admirație”

Paul Mihai Toader, de la Liceul „H.C.C.” Abrud, este unul dintre elevii care au făcut cinste județului Alba prin rezultatele remarcabile obținute la competițiile de geografie.

Domnul profesor Costea Leontin a scris un text în care vorbește despre parcursul elevului din ultimii șapte ani, evidențiind performanțele sale școlare și calitățile care l-au făcut remarcat de-a lungul timpului.

În mesajul său, profesorul subliniază că succesul lui Paul Mihai Toader se datorează modestiei, seriozitații, respectului și echilibrului de care a dat dovadă în toți acești ani.

Mesajul publicat de profesorul Costea Leontin este următorul:

,,Există parcursuri care impresionează prin rezultate și există parcursuri care rămân în suflet prin ceea ce transmit dincolo de ele. Drumul tău în domeniul geografiei, început în urmă cu 7 ani, le cuprinde pe amândouă — și tocmai de aceea merită întreaga noastră recunoștință și admirație. Ani la rând ai demonstrat seriozitate, disciplină și o dorință sinceră de a cunoaște, ducând mai departe, cu onoare, numele performanței la Olimpiada de Geografie și la alte concursuri de specialitate. Dar dincolo de aceste realizări vizibile, care vor rămâne consemnate în diplome și rezultate, există o dimensiune mai profundă, mai tăcută și infinit mai valoroasă: felul tău de a fi.

Într-o lume în care competiția poate, uneori, să umbrească valorile autentice, tu ai ales să rămâi echilibrat, modest și sincer. Ai știut să porți succesul cu discreție și să privești fiecare reușită nu ca pe un motiv de superioritate, ci ca pe o responsabilitate și o ocazie de a deveni mai bun. Ai fost, în toți acești ani, nu doar un elev de excepție, ci și un coleg adevărat — acela care încurajează, care sprijină, care se bucură sincer pentru ceilalți și care nu uită niciodată să fie om înainte de toate. Ai arătat respect, empatie și o maturitate rar întâlnită, construind în jurul tău nu doar performanță, ci și încredere și echilibru.

Poate că rezultatele vorbesc despre cât de bine ai învățat, dar felul în care ai ales să te porți vorbește despre cine ești cu adevărat. Iar tu ai demonstrat, pas cu pas, că adevărata valoare stă în caracter: în bunul-simț, în respectul față de cei din jur, în capacitatea de a rămâne autentic, indiferent de context.

„Cei 7 ani de acasă” nu sunt, în cazul tău, doar o expresie, ci o realitate vizibilă în fiecare gest, în fiecare cuvânt și în fiecare atitudine. Sunt fundamentul pe care ți-ai construit nu doar succesul școlar, ci și devenirea ca om.

Îți mulțumesc pentru exemplul pe care l-ai oferit, pentru liniștea și echilibrul pe care le-ai adus în jurul tău, pentru modestia cu care ai știut să strălucești fără să umbrești pe nimeni și pentru bunătatea care s-a simțit, de fiecare dată, dincolo de orice rezultat. Ești dovada vie că se poate performanță fără aroganță, succes fără pierderea valorilor și excelență fără a uita de oameni. Îți doresc ca acest mod de a fi să te însoțească mereu, să te ghideze în alegerile viitoare și să-ți deschidă drumuri pe măsura sufletului tău. Sunt convins că vei duce mai departe nu doar cunoștințele dobândite, ci și această lumină interioară care te definește.

Îți mulțumesc pentru efortul depus, pentru implicarea ta, pentru perseverența și seriozitatea de care ai dat dovadă, pentru fiecare pas făcut cu răbdare și încredere, pentru felul în care ai știut să rămâi constant și dedicat!

Cu profundă recunoștință, respect și emoție, prof. Costea Leontin. –

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