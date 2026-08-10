Foto | Ovidiu Hulea (CSM Unirea Alba Iulia), trei locuri I la Campionatul Național de Atletism Masters 2026: „Perseverența, disciplina și dragostea pentru sport pot aduce satisfacții extraordinare la orice vârstă”

Ovidiu Hulea (CSM Unirea Alba Iulia), trei locuri I la Campionatul Național de Atletism Masters 2026: „Perseverența, disciplina și dragostea pentru sport pot aduce satisfacții extraordinare la orice vârstă”

Ovidiu Hulea, sportiv legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, a obținut trei clasări pe locul I la Campionatul Național de Atletism Masters 2026.

Competiția s-a desfășurat la București, la sfârșitul săptămânii trecute.

„În ultimele zile am avut bucuria de a participa la Campionatul Național de Atletism Masters și de a urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la trei probe: 100 m – 13.67, 200 m – 28,72 ( PB ) și săritura în lungime – 4,73 m

La mai puțin de 3 luni până la 62 de ani, această performanță îmi confirmă că perseverența, disciplina și dragostea pentru sport pot aduce satisfacții extraordinare la orice vârstă.

Mulțumesc CSM Unirea Alba Iulia, Primăria Municipiului Alba Iulia și tuturor celor care m-au susținut și mă motivează să continui.

Ne vedem, sper, la următoarea competiție: Campionatul Balcanic de la Craiova din 17 – 20 septembrie 2026”, a transmis Ovidiu Hulea într-un mesaj postat în mediul online.

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