FOTO | Oana Cismaru, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Religie 2026

Oana Cismaru, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Religie 2026

Oana Cismaru, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie 2026.

„Felicitări elevei CISMARU OANA din clasa a VI-a E, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia pentru rezultatul remarcabil – 10(zece) – obținut în cadrul Olimpiadei Județene de Religie, obținând, astfel, calificarea la Etapa Națională a acestei olimpiade!

Felicitări elevei FLOCA ELIANA din clasa a 6-a A de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia pentru rezultatul deosebit – 9.95 – obținut la Etapa Județeană a Olimpiadei de Religie!

Ambele eleve au fost coordonate în acest demers de către domnul profesor COSTEA FLORIN.

Felicitări pentru rezultatele deosebite! Mult succes mai departe!

Suntem mândri de voi!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia.

