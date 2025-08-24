FOTO | O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare zi petrecută la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia

O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare zi petrecută la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia

La vârsta la care mulți își pierd răbdarea sau forța, o femeie care va împlini 90 de ani anul viitor și care trăiește la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia, își găsește liniștea și bucuria în pictură.

Deși viața nu a fost mereu blândă cu ea, iar zilele de singurătate ar fi putut să-i umbrească bătrânețea, Maria Lazsadi a ales să-și transforme timpul liber în artă. Cu paleta de culori în față și cu pensula în mână, pictează peisaje, flori și amintiri din tinerețe.

De mic copil a fost interesată de pictură. A folosit culoarea în anii de școală generală și liceu, la Aiud. Apoi, a urmat firescul vieții, soț, copil, servici, care a pus pe pauză activitatea sa preferată.

A ajuns la cămin după ce viața i-a luat tot ce iubea, dar nu și dorința de a crea.

La 82 de ani, după câteva evenimente ce i-au marcat existența, pierderea soțului, fiului, nurorii, a luat decizia de a se retrage la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia, pentru a-și trăi liniștit și colorat anii. A fost și momentul în care a redescoperit pensula, șevaletul. Acum, pictura nu este doar un hobby, ci și un leac pentru suflet.

Pentru Maria Lazsadi, pictura a devenit nu doar o activitate de recreere, ci și o terapie prin care își exprimă emoțiile și trăirile. Cei apropiați spun că a prins un nou suflu de energie, iar fiecare lucrare terminată îi aduce o bucurie aparte. Multe dintre tablouri se regăsesc pe holurile și în birourile căminului.

Povestea sa arată că pasiunea și dorința de a crea nu au vârstă și că, oricând, se poate deschide un drum nou, chiar și atunci când pare că toate etapele vieții au fost deja parcurse.

Activitatea ei este susținută și de directorul căminului, Ana Maria Bleanț, care i-a pus la dispoziție, printre altele, spațiul necesar pentru a-și continua pasiunea. Pentru că, la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia, culorile și creativitatea nu lipsesc din programul zilnic.

Directorul instituției, Ana Maria Bleanț, crede că arta nu are vârstă. Prin ateliere de pictură, poezie sau lucru manual, îi încurajează pe seniori să își redescopere pasiunile și să își păstreze mintea și sufletul tinere: „Fiecare are câte o poveste de spus, în domeniul în care a activat, și-au descoperit pasiuni pe care aici, pot să le pună în valoare, în cadrul activităților cultural-artistice, pe care le organizăm la sediul nostru”, spune directorul Căminului pentru persoane vârstnice.

Potrivit acesteia, este și motivul pentru care a fost creat Clubul „Optimiștii”, club în care activează cei care scriu, cântă, pictează și care își etalează talentele ori de câte ori este organizat un eveniment, de Paște, Crăciun, Ziua Vârstnicilor, etc.

Acum, pictorița își colorează nu doar pânzele ci și zilele, dovedind că arta poate fi un medicament al sufletului la orice vârstă. Pentru Maria Lazsadi, bătrânețea nu înseamnă apus, ci o nouă șansă de a colora lumea din jur.

Simona Lodroman

