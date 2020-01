FOTO| O viață cât un centenar pentru un veteran de război din APUSENI: 100 de ani sărbătoriți alături de familie și oaspeți de seamă

O viață cât un centenar pentru un veteran de război din APUSENI: 100 de ani sărbătoriți alături de familie și oaspeți de seamă

Administraţia locală din comuna Bistra l-a premiat pe Selagea Gheorghe Mihail care a împlinit pe 4 ianuarie 2020, un secol de viaţă.

Bătrânul a fost sărbătorit de către familie şi primarul comunei Bistra, Traian Gligor. Acasă la veteranul de război s-au adunat nepoţii dar şi cei care au dorit să fie alături de el în acest moment important. Solista Anamaria Gligor, acompaniată de Alin Joldeş, împreună cu cei veniţi să îl sărbătorească i-au cântat ,,La mulţi ani” dar şi câteva cântece patriotice, care l-au făcut pe vârstnicul nostru să îşi amintească de vremea când şi-a apărat cu cinste şi demnitate ţara lui dragă.

,,Am fost onorat şi bucuros să fiu alături de acest om minunat care a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani. Am vrut să îi facem o surpriză şi am venit şi cu doi copii de la Centrul Cultural Bistra, îmbrăcaţi în costume populare. I-am pregătit un tort şi i-am decernat o diplomă de excelenţă pentru un secol de viaţă. A fost emoţionant.

Oameni asemenea lui au clădit România de azi, ei sunt un capitol de istorie vie, sunt strămoşii noştri, eroii noştri. Voi aprecia întotdeauna această generaţie de la care consider că avem cu toţii câte ceva de învăţat. Mă plec cu respect în faţa acestui om şi îi doresc sănătate şi tot binele”, spune cu emoţie în glas Traian Gligor, primarul comunei Bistra.

Cadoul pe care sărbătoritul l-a dorit de la primarul Traian Gligor a fost ca administraţia locală să îl ajute în continuare cu lemnele de foc până la sfârşitul vieţii. Bătrânul spune că fără să mănânce poate trăi mai multe zile, dar fără căldură nicio zi. Edilul i-a promis că îi va asigura necesarul de lemne de foc aşa cum a făcut în ultimii 3 ani.

Selagea Gheorghe Mihail a avut două soţii care din păcate au decedat şi o fată care are la rândul ei copii. Viaţa i-a oferit bărbatului şi bucurii şi greutăţi dar a trecut cu răbdare şi putere peste toate.

În ultimii 80 de ani, Selagea Gheorghe Mihail din Bistra-Centru este singura persoană aflată în evidenţele administraţiei publice locale care a împlinit frumoasa vârstă de 100 de ani. El este şi Cetăţean de Onoare al comunei Bistra.