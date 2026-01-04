FOTO | O tânără din Alba, frizer și trainer de împletituri afro: „Când împletesc, intru într-o stare de calm și concentrare și tot efortul se uită când văd zâmbetul de la final”

O tânără din Alba, frizer și trainer de împletituri afro: „Când împletesc, intru într-o stare de calm și concentrare și tot efortul se uită când văd zâmbetul de la final”

Următorul interviu este despre puterea femeilor de a renaște, de a se reinventa și de a merge mai departe, chiar și atunci când drumul pare imposibil. Este despre curajul de a face alegeri, despre greșeli transformate în lecții și despre succes obținut prin perseverență.

Un exemplu de astfel de femeie este Adelina Radu, o albaiuliancă în vârstă de 38 de ani, frizer și trainer de împletituri afro. Așa cum a povestit chiar ea, a avut o copilărie frumoasă, liniștită, plină de curiozitate și dorință de a face mereu ceva creativ.

Absolventă a Facultatății de Științe Economice, mereu a fost adepta ideii de a înțelege cum funcționează o afacere, cum pornești de la o idee și o transformi într-un proiect real.

– De unde pasiunea pentru hairstyling și cum ai început?

– Pasiunea pentru hairstyling a venit mai târziu, după o perioadă de 10 ani în care am lucrat la o companie de telefonie. La un moment dat am simțit că nu mă mai regăsesc acolo și am decis să fac o schimbare totală. Am început cu frizeria, am urmat cursuri, am exersat mult și am descoperit că iubesc tot ce ține de păr. Împletiturile au venit natural, din dorința de a face ceva diferit, ceva care să mă reprezinte. Și de atunci, m-au cucerit complet.

Pentru mine, împletiturile sunt o formă de exprimare. Îmi place că pot combina tehnica cu emoția și că fiecare rezultat este unic. Mă fascinează felul în care o simplă împletitură poate schimba o stare de spirit.

– Ce tipuri de împletituri realizezi?

– Fac împletituri afro, cu extensii sau simple, box braids, împletituri olandeze, franceze și multe combinații între ele. Îmi place să experimentez și să adaptez stilul fiecărei persoane. Unele cliente vor ceva discret, altele ceva spectaculos, și cred că partea frumoasă e să găsim împreună varianta care li se potrivește.

– Care sunt cele mai grele împletituri de realizat?

– Cele mai grele sunt, de obicei, împletiturile afro foarte fine, pentru că cer multă răbdare, precizie și timp. Dar mie îmi plac provocările. Când împletesc, intru într-o stare de calm și concentrare, și tot efortul se uită când văd zâmbetul de la final.

– De când activezi în domeniu, care a fost cea mai mare provocare pentru tine?

– Sunt în domeniu de câțiva ani, iar cea mai mare provocare a fost să am curajul, la 35 ani, să las în urmă un loc sigur de muncă și să pornesc pe cont propriu. A fost greu la început, dar a meritat. Acum sunt și trainer și organizez workshop-uri de împletituri — și pot spune că asta îmi aduce cea mai mare satisfacție. Să vezi cum cursantele capătă încredere și reușesc să facă ceva cu mâinile lor e o bucurie enormă.

Îmi place să mă perfecționez continuu, merg des la cursuri și îmi place să învăț lucruri noi, pentru că simt că mereu e loc să evoluezi. În curând urmează să lansez și propriul meu site, unde o să adun tot ce ține de împletituri, cursuri și proiecte personale, un loc în care oamenii să poată descoperi povestea mea și ceea ce fac cu pasiune. Și cred că atunci când faci ceva din pasiune, se simte și se vede. Iar oamenii simt asta și rezonează cu tine.

