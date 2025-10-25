FOTO | O profesoară de la Colegiul Național „IMC” Blaj, team leader al elevilor din România care au cucerit 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori

O profesoară de la Colegiul Național „IMC” Blaj, team leader al elevilor din România care au cucerit 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori

Este vorba de Anca Cătălina Marian, profesoară de matematică la colegiul din „Mica Romă”.

Celălalt team leader a fost drd. George Prodan, Institutul de Astrofizică, Insulele Canare.

Șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz a obținut România la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAA Jr) 2025, găzduită chiar de țara noastră.

Elevii laureați sunt:

Alexandru Kelemen, Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara, medalie de aur, best Blind Map, best Theory și Locul I Absolut

Matei Butnaru, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani, medalie de aur

Robert Cristian Amariei, Liceul Teoretic „Sf. Nicolae” Gheorgheni, Harghita, medalie de aur și best Observational

Vlad Toncu, Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”, București, medalie de aur

Mihai Tesileanu, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Pitești, medalie de aur

Tudor Ioan Dragomir, Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, medalie de aur

Albert Alexandru Voicu-Olteanu, Colegiul Național „I. C. Brătianu”, Pitești, medalie de aur

Șerban Mihai Brindescu, Școală Gimnazială nr. 16, Timișoara, medalie de argint

Daria Tiana Litcanu, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași, medalie de argint

Sebastian Mihai Băieșu, Școala Gimnazială ” Excelsis”/Centrul Județean de excelență, Ploiești, medalie de bronz

Selecția loturilor s-a realizat la Suceava, de către Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava. Coordonarea organizatorică din partea Ministerului Educației si Cercetării a fost asigurată de prof. Elisabeta Ana Naghi, iar cea științifică de către prof. Petru Crăciun, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și prof. Cristian Pîrghie, de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.

Competiția, care s-a desfășurat în perioada 18-25 octombrie 2025 în România, la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, cu participarea a 20 de țări din toată lumea, a constat în susținerea a 3 probe: teoretică, practică (de observații cu telescopul), proba de Sky map (harta mută).

sursa: Ministerul Educației

