Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | O profesoară de la Colegiul Național „IMC” Blaj, team leader al elevilor din România care au cucerit 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

O profesoară de la Colegiul Național „IMC” Blaj, team leader al elevilor din România care au cucerit 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori

O profesoară de la Colegiul Național „IMC” Blaj a fost unul dintre team leader-ii elevilor din România care au cucerit 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori.

Este vorba de Anca Cătălina Marian, profesoară de matematică la colegiul din „Mica Romă”.

Celălalt team leader a fost drd. George Prodan, Institutul de Astrofizică, Insulele Canare.

Șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz a obținut România la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAA Jr) 2025, găzduită chiar de țara noastră.

Elevii laureați sunt:

Alexandru Kelemen, Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara, medalie de aur, best Blind Map, best Theory și Locul I Absolut

Matei Butnaru, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani, medalie de aur

Robert Cristian Amariei, Liceul Teoretic „Sf. Nicolae” Gheorgheni, Harghita, medalie de aur și best Observational

Vlad Toncu, Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”, București, medalie de aur

Mihai Tesileanu, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Pitești, medalie de aur

Tudor Ioan Dragomir, Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, medalie de aur

Albert Alexandru Voicu-Olteanu, Colegiul Național „I. C. Brătianu”, Pitești, medalie de aur

Șerban Mihai Brindescu, Școală Gimnazială nr. 16, Timișoara, medalie de argint

Daria Tiana Litcanu, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași, medalie de argint

Sebastian Mihai Băieșu, Școala Gimnazială ” Excelsis”/Centrul Județean de excelență, Ploiești, medalie de bronz

Selecția loturilor s-a realizat la Suceava, de către Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava. Coordonarea organizatorică din partea Ministerului Educației si Cercetării a fost asigurată de prof. Elisabeta Ana Naghi, iar cea științifică de către prof. Petru Crăciun, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și prof. Cristian Pîrghie, de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.

Competiția, care s-a desfășurat în perioada 18-25 octombrie 2025 în România, la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, cu participarea a 20 de țări din toată lumea, a constat în susținerea a 3 probe: teoretică, practică (de observații cu telescopul), proba de Sky map (harta mută).

sursa: Ministerul Educației

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

25-26 octombrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

25 octombrie 2025

De

Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 25-26 octombrie 2025. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Cadrele medicale și managerul Spitalului Municipal Sebeș, după modernizarea maternității: „Dorim să oferim un act medical de calitate, în condiții optime și siguranță”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 ore

în

24 octombrie 2025

De

Cadrele medicale și managerul Spitalului Municipal Sebeș, după modernizarea maternității: „Dorim să oferim un act medical de calitate, în condiții optime și siguranță” Echipa de medici ginecologi și managerul Spitalului Municipal Sebeș au vorbit despre importanța modernizării și reabilitării corpului medical, după ce imobilul a avut parte de o investiție de aproape 10 milioane de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Maternitatea Sebeș, investiție de peste 9 milioane lei printr-un proiect al Primăriei. Dorin Nistor, primar: „Niciun efort nu a fost prea mare pentru ca Maternitatea din Sebeș să devină un loc frumos pentru a aduce copii pe lume!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

24 octombrie 2025

De

Maternitatea Sebeș, investiție de peste 9 milioane lei printr-un proiect al Primăriei. Dorin Nistor, primar: „Niciun efort nu a fost prea mare pentru ca Maternitatea din Sebeș să devină un loc frumos pentru a aduce copii pe lume!” Au fost zile prolifice pentru munca de mulți ani a echipei din Primăria Municipiului Sebeș: creșe și […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 57 de minute

România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO

România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO Ministerul...
Actualitateacum 3 ore

PENSII 2025 | 56.700 lei net pe lună, cea mai mare pensie de magistrat din România. Ministrul Muncii: „E injust și trebuie corectat”

56.700 lei net pe lună, cea mai mare pensie de magistrat din România. Ministrul Muncii: „E injust și trebuie corectat”...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 17 minute

VIDEO | Ziua Armatei Române 2025, la Alba Iulia: Ceremonial la Cimitirul Eroilor pentru onorarea faptelor de vitejie și cinstirea memoriei eroilor neamului românesc

Ziua Armatei Române 2025, la Alba Iulia: Ceremonial la Cimitirul Eroilor pentru onorarea faptelor de vitejie și cinstirea memoriei eroilor...
Ştirea zileiacum 16 ore

VIDEO | Un cioban din Purcăreți, păstor a 1.800 de oi și tată a 5 copii, despre viața și greutățile meseriei: „Nu ai zile libere, nu ai sărbători, meseria e foarte grea”

VIDEO | Un cioban din Purcăreți, păstor a 1.800 de oi și tată a 5 copii, despre viața și greutățile...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

FOTO | O profesoară de la Colegiul Național „IMC” Blaj, team leader al elevilor din România care au cucerit 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori

O profesoară de la Colegiul Național „IMC” Blaj, team leader al elevilor din România care au cucerit 10 medalii la...
Curier Județeanacum 4 ore

25-26 octombrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu

PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Politică Administrațieacum 2 zile

Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar

Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 ore

Castanele comestibile – rafinate, gustoase şi sănătoase. Indicații terapeutice și rețete savuroase

Castanele comestibile – rafinate, gustoase şi sănătoase. Indicații terapeutice și rețete savuroase Un frumos basm românesc ne spune că demult...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

VIDEO| 25 octombrie – Ziua Armatei Române, zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și sunt în slujba ei

25 octombrie – Ziua Armatei Române, zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea