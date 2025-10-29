O pacientă a Spitalului Județean Alba Iulia, scrisoare de mulțumire adresată către echipa Secției de Neurologie: „Am găsit în echipa dumneavoastră o empatie și o căldură care au făcut o diferență enormă”

O pacientă a Spitalului Județean Alba Iulia, scrisoare de mulțumire adresată către echipa Secției de Neurologie: „Am găsit în echipa dumneavoastră nu doar competențe medicale, ci și o empatie și o căldură care au făcut o diferență enormă”

O nouă scrisoare de apreciere a fost adresată cadrelor medicale de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, de această dată îndreptată către echipa Secției de Neurologie. În mesajul transmis, pacienta își exprimă recunoștința pentru „profesionalismul și grija deosebită” de care au dat dovadă medicii, asistenții și personalul auxiliar pe parcursul internării sale.

„Am găsit în echipa dumneavoastră nu doar competențe medicale, ci și o empatie și o căldură care au făcut o diferență enormă”, se arată în scrisoare. Pacienta subliniază dedicarea medicilor pentru „diagnosticul corect și rapid” și implicarea asistenților în fiecare detaliu al îngrijirii, precum și efortul personalului auxiliar de a menține condiții optime și confortabile.

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia transmit că „astfel de mesaje, precum cel din scrisoarea atașată acestei postări, reprezintă pentru noi o sursă valoroasă de motivație, energie și încredere. Ele ne reamintesc, zi de zi, de importanța misiunii noastre: aceea de a fi mereu aproape de oameni, cu grijă și respect. Mulțumim tuturor celor care aleg să ne trimită gânduri frumoase și cuvinte de apreciere!”

Pacienta a încheiat scrisoarea cu un mesaj de recunoștință pentru întreaga echipă: „Cu profund respect și multă mulțumire!”, adresat medicilor, asistenților și personalului auxiliar.

