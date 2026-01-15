FOTO | O nouă subunitate de pompieri va fi construită în Alba: Proiect de peste 3,8 milioane lei pentru creșterea capacității de intervenție în județ. Unde va fi construită
O nouă subunitate de pompieri va fi construită în Alba, printr-un proiect de peste 3,8 milioane lei pentru creșterea capacității de intervenție în județ. Va fi construită la Jidvei.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba vă informează că a fost demarat un proiect deosebit de important pentru creșterea capacității de intervenție în județul Alba, în acest sens fiind publicat în platforma SICAP/SEAP anunțul cu numărul CN1088909 reprezentând documentația de atribuire aferentă proiectului.
În cadrul Programului Operațional de Dezvoltare Durabilă (PODD), ISU Alba va construi o nouă subunitate de pompieri în comuna Jidvei, județul Alba, un proiect esențial pentru protejarea vieților și bunurilor cetățenilor din regiune.
Valoarea totală a proiectului este de 3.870.446,85 LEI (FĂRĂ TVA) și va include atât construcția, cât și dotările necesare pentru această subunitate. În acest context, a fost publicat anunțul pentru licitatia deschisă de proiectare, execuție și dotări.
Construcția va fi alcătuită din garaj, pe nivel parter, cu o suprafață de 241 mp, precum și o clădire administrativă, de tip P+1, cu o suprafață construită de 175 mp și o suprafață desfășurată de 350 mp.
Noua subunitate va fi amplasată pe un teren generos, care va asigura condițiile necesare desfășurării activităților de intervenție într-un mod rapid și eficient.
Terenul cu suprafața de 3.771 mp, aflat în domeniul Primăriei Comunei Jidvei, a fost dat în proprietatea ISU Alba în vederea construirii subunității de pompieri.
Prin acest proiect, ISU Alba își propune să îmbunătățească răspunsul la urgențele din zonele din apropiere, să crească eficiența operațiunilor și să asigure protecție suplimentară pentru cetățeni.
Această investiție este un pas important pentru îmbunătățirea capacității de răspuns a salvatorilor din județul Alba, îmbunătățirea condițiilor de muncă.
Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operțional de Dezvoltare Durabilă (P.O.D.D.) 2021-2027 – Prioritatea 3 – Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul riscurilor.
