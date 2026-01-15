Curier Județean

FOTO | O nouă subunitate de pompieri va fi construită în Alba: Proiect de peste 3,8 milioane lei pentru creșterea capacității de intervenție în județ. Unde va fi construită

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

De

O nouă subunitate de pompieri va fi construită în Alba: Proiect de peste 3,8 milioane lei pentru creșterea capacității de intervenție în județ. Unde va fi construită

O nouă subunitate de pompieri va fi construită în Alba, printr-un proiect de peste 3,8 milioane lei pentru creșterea capacității de intervenție în județ. Va fi construită la Jidvei.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba vă informează că a fost demarat un proiect deosebit de important pentru creșterea capacității de intervenție în județul Alba, în acest sens fiind publicat în platforma SICAP/SEAP anunțul cu numărul CN1088909 reprezentând documentația de atribuire aferentă proiectului.

În cadrul Programului Operațional de Dezvoltare Durabilă (PODD), ISU Alba va construi o nouă subunitate de pompieri în comuna Jidvei, județul Alba, un proiect esențial pentru protejarea vieților și bunurilor cetățenilor din regiune.

Valoarea totală a proiectului este de 3.870.446,85 LEI (FĂRĂ TVA) și va include atât construcția, cât și dotările necesare pentru această subunitate. În acest context, a fost publicat anunțul pentru licitatia deschisă de proiectare, execuție și dotări.

Construcția va fi alcătuită din garaj, pe nivel parter, cu o suprafață de 241 mp, precum și o clădire administrativă, de tip P+1, cu o suprafață construită de 175 mp și o suprafață desfășurată de 350 mp.

Noua subunitate va fi amplasată pe un teren generos, care va asigura condițiile necesare desfășurării activităților de intervenție într-un mod rapid și eficient.

Terenul cu suprafața de 3.771 mp, aflat în domeniul Primăriei Comunei Jidvei, a fost dat în proprietatea ISU Alba în vederea construirii subunității de pompieri.

Prin acest proiect, ISU Alba își propune să îmbunătățească răspunsul la urgențele din zonele din apropiere, să crească eficiența operațiunilor și să asigure protecție suplimentară pentru cetățeni.

Această investiție este un pas important pentru îmbunătățirea capacității de răspuns a salvatorilor din județul Alba, îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operțional de Dezvoltare Durabilă (P.O.D.D.) 2021-2027 – Prioritatea 3 – Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul riscurilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

15-16 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ, burniță și polei în Alba: Vzibilitate sub 200 m

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

în

15 ianuarie 2026

De

15-16 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ, burniță și polei în Alba: Vzibilitate sub 200 m Meteorologii ANM au emis joi seara o atenționare cod galben de ceață, burniță și polei valabilă în tot județul Alba, în intervalul 15 ianuarie ora 20:10 până la  în 16 ianuarie ora 2:00. Citește și: 15 – 20 […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr din Mihalț, oprit de polițiști în trafic: S-a ales cu dosar penal pentru că nu avea permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

15 ianuarie 2026

De

Tânăr din Mihalț, oprit de polițiști în trafic: S-a ales cu dosar penal pentru că nu avea permis de conducere Un tânăr din Mihalț a fost oprit de polițiști în trafic și s-a ales cu dosar penal pentru că nu avea permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 ianuarie 2026, în jurul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Albaiulian de 51 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Va sta 6 luni după gratii pentru distrugere

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

15 ianuarie 2026

De

Albaiulian de 51 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Va sta 6 luni după gratii pentru distrugere Un albaiulian de 51 de ani, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 6 luni după gratii pentru distrugere. Potrivit IPJ […]

Citește mai mult