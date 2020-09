FOTO| O nouă ȘCOALĂ în ,,comuna smart” din județul Alba. Primarul localității: „Cum arată astăzi școala va arăta mâine țara”

O nouă școală iși va face ,,prezența” în comuna ,,smart” a României. Într-o postare publicată pe un site de socializare din mediul online, Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, a împărtășit planurile pentru o nouă instituție de învățământ, cu restul publicului său.

,,Da! Acesta este un proiect important pentru următorii ani pe care îl lansăm oficial în dezbatere în mica noastră comunitate. De ce este nevoie de o nouă școală? După ce am construit prima școală smart din mediul rural din România, copiii noștri, care studiau până acum în școlile de la oraș, se întorc ACASĂ. Astfel, dacă anul trecut porneam de la 108 copii, numărul elevilor care au ales școala smart ajunge acum la aproape 160.

Suntem atât de fericiți că școala noastră ne rămâne mică, încât am început să căutăm sursele de finanțare (europene și private) pentru o nouă școală, mai mare, mai frumoasă și care să demonstreze că NU lăsăm să piară școala de la țară! Păstrăm și vechea școală pe care visăm să o facem un centru educațional de tip after school și pentru cultivarea aptitudinilor copiilor. Vrem să construim o școală care să fie în directă armonie cu natura, deschisă spre tehnologie și spre viitor, dar care să ofere condiții și pentru a pregăti copiii pentru viață. Avem curajul să vorbim despre tot ceea ce înseamnă INTELIGENȚA MULTIPLĂ, de la inteligența logică până la inteligența emoțională. Avem curajul să facem o școală multifuncțională care să îmbine educația, cultura, sportul și sănătate într-un mix perfect. Avem curajul să ne stabilim ca țintă nu note și învățare mecanică, ci FERICIREA ȘI PREGĂTIREA PENTRU VIAȚĂ A COPIILOR NOȘTRI.

Știm că poate va fi cel mai greu proiect al administrației de la Ciugud și poate mulți vor spune că e „Ciugud to be true”, dar ne încăpățânăm să îl transformăm în realitate.

La Ciugud noi am înțeles de mult cuvintele lui Spiru Haret: „Cum arată astăzi școala va arăta mâine țara”.

Și ca să arătăm că suntem ardeleni bine organizați, vă oferim și primele planuri ale școlii noastre.”