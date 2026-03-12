Curier Județean

FOTO | Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, disponibil din 16 martie 2026: Prima oră de utilizare a bicicletei, GRATUITĂ. Ce tarife vor plăti utilizatorii și ce reguli trebuie respectate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 50 de minute

în

De

Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, disponibil din 16 martie 2026: Prima oră de utilizare a bicicletei, GRATUITĂ. Ce tarife vor plăti utilizatorii și ce reguli trebuie respectate

Sistemul de biciclete „Alba Iulia VeloCity” va fi disponibil în municipiu începând cu 16 martie 2026, iar utilizatorii vor putea închiria bicicletele zilnic, folosind o aplicație. 

Prima oră de folosire va fi gratuită, iar ulterior tarifele vor crește progresiv, în funcție de durata utilizării.

Bicicletele vor putea fi folosite între orele 06:00 și 23:00, pe baza unui cont creat în aplicație, cu date personale și card bancar valid. 

Autoritățile au anunțat și o serie de reguli și sancțiuni pentru returnarea incorectă, deteriorarea bicicletelor sau depășirea timpului maxim de utilizare.

,,Prin implementarea sistemului „Alba Iulia VeloCity”, facem împreună un nou pas important spre un oraș mai modern, mai curat și mai prietenos cu oamenii săi. Fiecare kilometru parcurs pe bicicletă înseamnă mai puține mașini în trafic, mai puțină poluare și mai multă energie bună în oraș. Înseamnă străzi mai liniștite, aer mai curat și mai multe zâmbete pe traseu. Alba Iulia continuă astfel să construiască o comunitate în care mișcarea, respectul pentru mediu și grija pentru sănătate devin parte din viața de zi cu zi. Sistemul va fi disponibil din data de 16 martie.

Program și condiții de utilizare:

Bicicletele pot fi utilizate zilnic, în intervalul 06-00 – 23:00.

Prima oră de utilizare este gratuită pentru ca deplasările scurte prin oraș să fie cât mai ușoare și accesibile.

După depășirea timpului gratuit, tarifele sunt:

  • 61 – 90 minute: 2 lei
  • 91 – 120 minute: 4 lei
  • 121 – 150 minute: 8 lei
  • 151 – 180 minute: 12 lei

Tariful crește progresiv pentru utilizările mai lungi, până la 80 lei pentru intervalul 11 – 12 ore.

Utilizarea este simplă și rapidă: cu ajutorul telefonului mobil și prin intermediul aplicației dedicate Nextbike (disponibilă în App Store și Google Play), închirierea se realizează în mai puțin de trei secunde, prin scanarea unui cod QR. Pentru utilizare este necesară crearea unui cont, pe baza următoarelor date: nume, adresă, telefon, e-mail și un card bancar valid. Minorii sub 18 ani pot crea cont doar cu acordul părinților, iar copiii sub 14 ani nu pot utiliza sistemul.

Pentru buna funcționare a sistemului și pentru ca bicicletele să fie disponibile pentru cât mai mulți utilizatori, vă rugăm să respectați regulile de utilizare:

  • nereturnarea bicicletei după 12 ore atrage o penalitate de 100 lei și sesizarea autorităților competente;
  • returnarea incorectă (la mai mult de 15 metri de stație) se sancționează cu 50 lei;
  • producerea de daune sau distrugeri atrage sancțiuni, iar conturile utilizatorilor pot fi suspendate până la 180 de zile sau anulate;
  • în cazul furtului de piese sau biciclete, vor fi notificate autoritățile competente.

Sistemul „Alba Iulia VeloCity” este al întregii comunități. Cu grijă, responsabilitate și respect, îl putem transforma într-un succes de care să ne bucurăm cu toții.

Așadar, urcați în șa, descoperiți orașul pe două roți și bucurați-vă de libertatea pe care o oferă bicicleta!”, se arată într-o postare scrisă de Municipiul Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | A murit Andrei Socaci, sportivul originar din Sântimbru care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984: ,,S-a stins din viață la numai 59 de ani”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

12 martie 2026

De

A murit Andrei Socaci, sportivul originar din Sântimbru care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984: ,,S-a stins din viață la numai 59 de ani” Andrei Socaci, fost mare campion la haltere, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984 și originar din Sântimbru, județul Alba, […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Lucrări de întreținere și reparații a carosabilului pe DN 74, între Meteș și Zlatna: ,,Intervențiile constau în repararea zonelor degradate”. TRAFIC dirijat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

12 martie 2026

De

FOTO | Lucrări de întreținere și reparații a carosabilului pe DN 74, între Meteș și Zlatna: ,,Intervențiile constau în repararea zonelor degradate”. TRAFIC dirijat Lucrări de întreținere a carosabilului au loc în această perioadă pe DN 74, între Meteș și Zlatna, unde echipele intervin pentru repararea zonelor degradate ale drumului. Intervențiile sunt realizate de Secția […]

Citește mai mult

Curier Județean

14 martie 2026 | Protest al studenților din Alba Iulia: „Educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul acordat studenților”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

12 martie 2026

De

Protest al studenților din Alba Iulia: „Educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul acordat studenților” Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță organizarea unui manifest pentru educație, sâmbătă, 14 martie 2026, începând cu ora 19:00, în Piața Cetății din Alba Iulia, ca reacție față de intenția […]

Citește mai mult