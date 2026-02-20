Curier Județean

FOTO | Noua creșă din cartierul Aleea Parc din Sebeș, edificată pe amplasamentul unei foste centrale termice, a fost dată în funcțiune: Primii 25 de copii se acomodează cu noul spațiu de educație preșcolară

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

„A fost dată în funcțiune creșa din cartierul Aleea Parc, iar primii 25 de copii se acomodează cu noul spațiu de educație preșcolară”, a anunțat, joi, 19 februarie 2026, Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș.

Construită pe amplasamentul fostei centrale termice care se afla în ruină, noua creșă are o suprafață desfășurată de circa 900 mp și un regim de înălțime de parter și etaj.

Creșa va putea primi 36 de copii, care să beneficieze de spații generoase și dotate corespunzător: 3 dormitoare, 3 spații de joacă, un spațiu multifuncțional, 2 grupuri sanitare, 4 băi, o bucătărie și un cabinet medical.

La acestea se adaugă mai multe zone suplimentare (regrupare copii, depozitare, predare mâncare, spălător, oficiu, secretariat, holuri, vestiare, biberonerie etc.).

Lucrarea a fost finanțată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 5.235.602,47 lei.

