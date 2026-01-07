FOTO | Nicușor Dan a fost blocat, preț de câteva ore, pe aeroportul din Paris din cauza ninsorii: „La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial”

Nicușor Dan a fost blocat, preț de câteva ore, pe aeroportul din Paris din cauza ninsorii: „La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial”

Președintele Nicușor Dan a stat mai multă vreme blocat în Franța din cauza unei ninsori. Aeronava Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan a mers la Paris, pentru a participa la Summit-ul Coaliţiei de Voinţă, a decolat de pe aeroportul din Franţa după ce pista a fost curățată.

O ninsoare neobișnuită i-a dat planurile peste cap președintelui Nicușor Dan, care a rămas temporar în Franța după ce pista aeroportului a fost închisă pentru deszăpezire.

„Aseară am decis să nu mai plecăm, pentru că am fi ajuns la 3–4 dimineața și nu ar fi fost bine. E o situație neobișnuită pentru Franța, de obicei aici nu ninge. A nins și trebuie curățată pista”, a explicat președintele, într-o discuție cu jurnaliștii, după ce a savurat „un ceai cald”.

Întrebat dacă a mai trecut printr-o situație similară în perioada studiilor din Franța, Nicușor Dan a declarat că nu își amintește să fi rămas blocat acolo, chiar dacă, de-a lungul timpului, s-a confruntat cu diverse incidente.

„Avioane am mai pierdut. Am avut un incident tehnic și în Germania, tot așa, am stat peste noapte”, a povestit președintele, zâmbind.

Situația a readus în atenție problema absenței unui avion prezidențial modern, adaptat zborurilor în condiții meteorologice dificile. Nicușor Dan a punctat că o astfel de aeronavă nu ar fi utilă doar șefului statului, ci și miniștrilor care participă la deplasări oficiale, potrivit Mediafax.

„La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial. Nu avem comunicații în interior, iar când suntem în aer suntem practic izolați”, a spus șeful statului, precizând însă că, din cauza situației bugetare, achiziția nu este luată în calcul în anul 2026.

