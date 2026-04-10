FOTO | Nicolae Mugurel Gălățan, elev la Liceului Tehnologic Sebeș, PREMIUL II la Olimpiada Națională de Industrie Textilă și Pielărie 2026

Nicolae Mugurel Gălățan, elev la Liceului Tehnologic Sebeș, PREMIUL II la Olimpiada Națională de Industrie Textilă și Pielărie 2026

În perioada 07-10 aprilie 2026, a avut loc Olimpiada Națională, Domeniul Industrie textilă și pielărie, care s-a desfășurat la Iași.

Liceul Tehnologic Sebeș a fost reprezentat de doi elevi din clasa a XII-a D – Nicola Alexandra Ghenescu și Nicolae Mugurel Gălățan și o elevă din clasa a XI-a D – Valentina Lucan.

„Nicolae Mugurel Gălățan a reușit performanța deosebită de a obține Locul al II-lea, o realizare care reflectă nu doar talentul său, ci și orele de muncă, dedicarea și atenția la detalii.

În spatele acestor rezultate remarcabile se află dna prof. Didina Cîmpean, un dascăl dedicat, care, prin profesionalism, răbdare și pasiune, a reușit să transforme potențialul elevilor în performanță.

Felicitări elevilor, profesorului îndrumător și părinților pentru toată susținerea!”, a transmis Prof. Daniela Maniu.

sursa: Liceul Tehnologic Sebeș / Facebook

