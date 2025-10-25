Rămâi conectat

FOTO | Nepotism nu doar în administrația din România, ci și în sistemul solar. Astronomul Adrian Șonka: „Însuși sistemul solar a căzut pradă acestui obicei neplăcut”

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

De

Nepotism nu doar în administrația din România, ci și în sistemul solar

Nepotismul este un fenomen manifest nu doar în administrația din România, ci și în sistemul solar, dezvlăuie astronomul Adrian Șonka, de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti. 

„Te-ai săturat de nepotismul din administrația publică? Ți se pare ciudat ca frații să lucreze cu verișorii, iar soții să fie subalternii soțiilor?

Ei bine, am o veste proastă pentru tine: însuși sistemul solar a căzut pradă acestui obicei neplăcut.

Planetele din sistemul solar fac parte din dinastia Terra-Uranus, doi soți-planetă, ai căror copii, Venus și Saturn, sunt și ei planete.

Băieții lui Saturn, adică nepoții Terrei și ai lui Uranus, sunt și ei planete: Jupiter, Neptun și Pluto!
Nepotismul cosmic se continuă cu Marte și Mercur, care sunt copiii lui Jupiter.

Nimic nu trebuie să te mai mire, de la Big-Bang, la secunda prezentă. Diagrama de aici ne arată că Pământul este cea mai coruptă planetă din sistemul solar”, afirmă Adrian Șonka într-o postare în mediul online.

