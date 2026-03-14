FOTO | Nadir Saleh, elev la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, calificat la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026

Nadir Saleh, elev la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, calificat la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026

Nadir Saleh, elev în clasa a X-a la colegiul blăjean, s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Informatică.

Asta în urma rezultatelor excelente obținute la etapa județeană.

„Prin muncă, perseverență și pasiune pentru informatică, a reușit să se remarce și să reprezinte cu succes școala la un nivel superior al competiției.

Îl felicităm pentru această performanță și urăm mult succes la etapa națională!”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj.

sursa: Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj

