FOTO | Nadia Comăneci, premiată la Parlamentul European, la 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal 1976: „Sportul are puterea să schimbe lumea"

Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă notată cu 10 perfect la Jocurile Olimpice, a efectuat, luni și marți, o vizită oficială de două zile la Parlamentul European, în contextul marcării a 50 de ani de la performanța istorică reușită la Montreal, în 1976.

 „Sportul are puterea să schimbe lumea”, a scris Nadia Comăneci, marți, pe Instagram, într-un mesaj însoțit de imagini  din timpul vizitei sale la Parlamentul European.

Delegația României a fost condusă de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, și de vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, Thomas Moldovan, potrivit COSR

Din delegație au făcut parte și alte nume emblematice ale gimnasticii românești – Cătălina Ponor, Andreea Răducan, Simona Amânar, Marian Drăgulescu și Marius Urzică – alături de campioni olimpici din alte discipline: Constantina Diță, Laura Badea și Ana Maria Brânză. 

Unul dintre momentele centrale ale vizitei l-a reprezentat întâlnirea cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Discuțiile au vizat rolul sportului în societate, impactul campionilor asupra tinerilor și importanța promovării valorilor europene prin performanță sportivă.

Inițiativa vizitei aparține europarlamentarului Victor Negrescu, care a facilitat întâlnirile la nivel înalt și a susținut promovarea sportului românesc în instituțiile europene.

„Momente de mândrie fără margini să am ocazia să o găzduiesc la Parlamentul European pe inegalabila Nadia Comăneci, alături de unele dintre cele mai mari nume ale sportului românesc care au scris istorie și care continuă să inspire tinerii de astăzi”, a scris europarlamentarul Victor Negrescu pe Facebook.

