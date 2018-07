FOTO: Muzeul CFR din Gara Teiuș. O întoarcere în timp, pe șine de cale ferată

Muzeul CFR din Gara Teiuș. O întoarcere în timp, pe șine de cale ferată. Acest loc, care vă poartă înapoi în trecut, are propria sa istorie.

Muzeul ceferiștilor din Teiuș a fost inaugurat în 2013, în cadrul celei de-a doua ediții a ”Întâlnirii ceferiştilor din Complexul Teiuş – Coşlariu”, când a fost inaugurat și ”Parcul feroviar”.

Expoziția feroviară este găzduită de un automotor, și cuprinde piese de referință ale ceferiștilor: bucăți de șină, cea mai veche din anul 1891, casetă schimbător macaz, diferite piese pentru macaz dar și saboți pentru frânarea vagoanelor, Crucea Sf. Andrei care marchează trecerea la nivel cu calea ferată, case de bani, fișete, uniforme ale ceferiștilor, tot felul de chei, plăci metalice de prindere, eclise din metal, cleme, pendule și fire de contract.

La loc de cinste sunt așezate, înrămate, două Jurăminte, din anul 1938, purtând antetul ”Căile ferate Române. Direcțiunea Generală CFR. Inspecțiunea 7 Mișcare Cluj”. Jurământ de credință față de MS Regele Țării, față de interesele și legile țării, dar și de a ”executa cu onoare și conștiință funcțiunile ce-mi sunt încredințate și a nu face nimic de natură a periclita ordinea de Stat. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”. Și urmează jurământul de credință față de popor, de a apăra țara împotriva dușmanilor și a păstra secretul în serviciu.

” În această expoziţie am vrut să surprindem lumea ceferiştilor, culegând elemente definitorii din acest mediu: uniforma specifică şi diferite obiecte utile. Pentru că în oraşul nostru nu există familie care să nu fi avut un membru, mamă, tată, unchi, care să nu-şi fi legat destinul din Gara din Teiuş am vrut să aducem un mic omagiu pentru cei care s-au implicat în formarea amintirilor, oamenilor care şi-au dedicat întreaga viaţă Complexului Feroviar Teiuş-Coşlariu, şi celor care au ascultat „glasul roţilor de tren” zi de zi, făurind, cum am mai spus, istoria care va dăinui în eternitate”, a spus bibliotecara Luminiţa Ciorbea, care a pus umărul, împreună cu colegele sale, la realizarea acestui proiect.

Acest efect de „călătorie în timp” a fost posibil sub îndrumarea atentă a domnului primar, dr. ing. Mirel Hălălai și cu ajutorul Primăriei şi Consiliului Local al Oraşului Teiuş.

Gara Teiuş este un monument istoric şi de arhitectură din oraşul Teiuş, reprezentativ pentru stilul romantic din Belle Époque. Actuala clădire a gării a fost finalizată în anul 1908 şi este în prezent cea mai mare gară din judeţul Alba. În 1916, în Gara Teiuş a poposit însuşi împăratul Austro-Ungariei de la acea vreme.

