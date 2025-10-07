FOTO | „Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania”: Ediția 2025 a unei sesiuni de comunicări științifice de tradiție, la Sebeș
„Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania”: Ediția 2025 a unei sesiuni de comunicări științifice de tradiție, la Sebeș
Vineri, 3 octombrie 2025, la Sebeș, s-a desfășurat cea de-a XVII-a ediție a sesiunii de comunicări științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania”.
Manifestarea a fost organizată de Muzeul Municipal „Ioan Raica” și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, în parteneriat cu Primăria Municipiului Sebeș, și s-a bucurat de participarea a 45 de specialiști: muzeografi, cercetători, doctoranzi și cadre didactice din România și din străinătate.
În cadrul deschiderii oficiale, care a avut loc în Aula Primăriei Municipiului Sebeș, au fost lansate două publicații: „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, nr. 16/2024, prezentată de conf. univ. dr. Călin Anghel, și volumul „Amintiri” de Avram Mihai, ediție îngrijită de Anca Băltan, publicată în 2024 la Editura Actual din Cluj-Napoca.
Lucrarea este una de memorialistică, reunind patru caiete cu amintiri ale autorului originar din Lancrăm (născut în 1897), în care sunt relatate întâmplări, dar și evenimente semnificative, din perioada copilăriei și tinereții petrecute la Sebeș, până în anul 1921. Prin evocările editoarei Anca Băltan, nepoata autorului, și ale conf. univ. dr. Radu Mârza, au fost reconstituite fragmente relevante atât din biografia lui Avram Mihai – care, de foarte tânăr, a fost nevoit să muncească, fiind pe rând ajutor de pantofar, calfă de cojocar, laborant la un farmacist sas și poștaș –, cât și din atmosfera Lancrămului și Sebeșului de la începutul secolului XX.
În continuarea programului, începând cu ora 11:00, participanții au avut oportunitatea de a vizita Muzeul Municipal „Ioan Raica”, care, în vara acestui an, a beneficiat de lucrări de reamenajare atât la exterior, cât și la interior.
De la ora 12:30 au avut loc lucrările celor patru secțiuni ale sesiunii: „Arheologie”, „Patrimoniu”, „Istorie medievală și modernă” și „Istorie modernă și contemporană”. Primele două s-au desfășurat în sălile de conferințe ale Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, secțiunea a treia în Aula Primăriei Municipiului Sebeș, iar cea de-a patra în Turnul Semirotund al fortificației medievale a orașului. Participanții au prezentat colegilor și publicului rezultatele recente ale cercetărilor întreprinse în domeniile lor de activitate.
Evenimentul s-a încheiat la ora 18:00, organizatorii adresând mulțumiri tuturor participanților care au ales să fie prezenți și la ediția din acest an, alături de colegii lor de la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
14-15 octombrie 2025 | Sărbătoarea Încoronării la Alba Iulia: După 103 ani, Regele Ferdinand I și Regina Maria se întorc în Cetatea Alba Carolina. Figuri de ceară și zonă foto, concert de vioară cu maestrul Liviu Prunaru și lansări de carte
14-15 octombrie 2025 | Sărbătoarea Încoronării la Alba Iulia: După 103 ani, Regele Ferdinand I și Regina Maria se întorc în Cetatea Alba Carolina. Figuri de ceară și zonă foto, concert de vioară cu maestrul Liviu Prunaru și lansări de carte Legătura dintre Alba Iulia și unul dintre cele mai importante momente din istoria modernă […]
Tehnologie alimentară, un program de învățământ superior dual, cu durata de patru ani, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Tehnologie alimentară, un program de învățământ superior dual, cu durata de patru ani, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Dezvoltarea învățământului superior dual reprezintă un pilon esențial pentru creșterea competitivității economiei locale și pentru formarea unei forțe de muncă bine pregătite și adaptate cerințelor actuale ale pieței. În acest context și ca […]
Vineri, 3 octombrie 2025 | Sesiunea de comunicări științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania”, ediția a XVII-a, la Sebeș
Vineri, 3 octombrie 2025 | Sesiunea de comunicări științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania”, ediția a XVII-a, la Sebeș Vineri, 3 octombrie 2025, începând cu ora 10.00, la Sebeş se va desfășura cea de-a XVII-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania”. Manifestarea este organizată de Muzeul Municipal „Ioan […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sprijin pentru fermieri | Ajutoarele financiare pentru fermieri vor fi acordate și în 2026: Când vor începe plățile aferente anului 2025
Ajutoarele financiare pentru fermieri vor fi acordate și în 2026: Când vor începe plățile aferente anului 2025 Adrian Pintea, secretar...
România produce mai multe mașini decât Ungaria și Italia. Pe ce loc s-a clasat în prima jumătate a anului 2025
România continuă să crească în industria auto. Pe ce loc se clasează printre marii producători europeni România s-a clasat pe...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Nefrectomie parțială, la un pacient diagnosticat cu tumoră renală, realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Nefrectomie parțială, la un pacient diagnosticat cu tumoră renală, realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia O...
Curier Județean
VIDEO | Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului
Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului...
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat I. Calendar și condiții de participare
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...