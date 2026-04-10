Curier Județean

FOTO | Motocicliștii Lupii Singidavei au oferit alimente pentru masa de Paște 2026 pentru 15 familii nevoiașe din Cugir: „Sărbători cu liniște tuturor!”

Ioana Oprean

acum 2 ore

Motocicliștii Lupii Singidavei au oferit, în Duninica Floriilor Ortodoxe, alimente pentru masa de Paște 2026 pentru 15 familii nevoiașe din Cugir.

„Tradiția a mers mai departe anul acesta de Duminica Floriilor! În prag de sărbători, am încărcat desagii și am vizitat 15 familii din comunitatea noastră și le-am oferit alimentele necesare pentru masa de Paște.

Fiecare pachet pe care îl vedeți în imagini a fost posibil datorită vouă, celor care ați avut încredere în noi și ne-ați susținut demersul.

Vă mulțumim că ne ajutați să ducem un strop de bucurie acolo unde este cea mai mare nevoie!

Sărbători cu liniște tuturor și nu uitați că Sărbătorile Pascale sunt despre mai mult decât tradiții; sunt despre solidaritate și bucuria de a dărui!”, este mesajul transmis de aceștia în mediul online.

