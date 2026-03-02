FOTO | Momente festive la ISU Alba: Patru salvatori, înaintați în grad, cu ocazia împlinirii a 93 de ani de la înființarea Protecției Civile în România
Momente festive la ISU Alba: Patru salvatori, înaintați în grad, cu ocazia împlinirii a 93 de ani de la înființarea Protecției Civile în România
Patru salvatori de la ISU Alba au fost înaintați în grad, cu ocazia împlinirii a 93 de ani de la înființarea Protecției Civile în România.
Cu ocazia împlinirii a 93 de ani de la înființarea Protecției Civile în România, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a sărbătorit această zi festivă printr-un ceremonial militar desfășurat alături de prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, șefii structurilor MAI din județul Alba și reprezentantul UPU SMURD Alba.
Cu această ocazie, urmare a meritelor și rezultatelor deosebite obținute în activitatea profesională, patru cadre militare care s-au distins prin modul de îndeplinire a misiunilor încredințate au fost înaintate în gradul următor înaintea expirării stagiului minim în grad, astfel:
În gradul de plutonier adjutant șef:
– Plt. adj. CIOANCĂ Adrian Cătălin;
– Plt. adj. VOŞTINAR Tudor Mihai;
– Plt. adj. CLAMBA Alexandru Tiberiu.
În gradul de plutonier major:
– Plt. GLIGOR Petrișor David.
De asemenea, cu ocazia Zilei Protecției Civile din România, inspectorul-șef al ISU Alba a oferit din partea inspectoratului câte o plachetă de onoare, atât prefectului județului Alba, cât și șefilor structurilor MAI din județul Alba și UPU SMURD Alba, în semn de apreciere pentru colaborarea instituțională deosebită avută cu aceste instituții în îndeplinirea misiunilor specifice.
În discursul său, prefectul județului Alba a apreciat implicarea și profesionalismul salvatorilor care acționează sub deviza „CURAJ ȘI DEVOTAMENT”, oferind o Diplomă de Excelență personalului Inspectoratului pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba în semn de apreciere și recunoștință pentru devotamentul manifestat în slujba cetățenilor.
