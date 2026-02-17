FOTO | Militarii din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia s-au remarcat într-o competiție desfășurată la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”

Curier Județean

Militarii din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia s-au remarcat într-o competiție desfășurată la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”

La Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”, a fost organizat evenimentul sportiv „Winter Bootcamp Challenge” 2026, o competiție dedicată celor care au dorit să își testeze limitele fizice și psihice alături de instructori ai Forțelor pentru Operații Speciale.

Patru militari din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia au participat la această provocare și au obținut rezultate remarcabile.

Iată rezultatele obținute de militarii geniști din Alba Iulia:

*Andrei David-Năcreală – locul 2;

*Mircea Mincan – locul 3;

*Gabriel-Alin Drîmbărean – locul 7;

*Ioan-Sorin Sântimbrean – locul 19.

„Competiția a reunit aproximativ 200 de participanți, ceea ce face ca rezultatele obținute să fie cu atât mai valoroase. Îi felicităm pe colegii noștri pentru ambiție, determinare și performanța deosebită demonstrată în această provocare!”, au transmis reprezentanții Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia.

text: Loredana Mînicuță

foto: Winter Bootcamp Challenge / Facebook

