FOTO | Militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum" Alba Iulia, instruire în comun cu SRI, STS, IPJ Alba și Jandarmeria Alba

Ioana Oprean

Militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum" Alba Iulia, instruire în comun cu SRI, STS, IPJ Alba și Jandarmeria Alba

Militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum” din Alba Iulia au desfășurat recent o amplă activitate de instruire în comun, alături de reprezentanți ai Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Inspectoratului de Poliție Județean Alba și Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba.

Activitatea s-a desfășurat într-un context operațional complex, în care cooperarea interinstituțională reprezintă un pilon esențial pentru asigurarea unui răspuns rapid, coordonat și eficient în fața diverselor tipuri de amenințări sau situații de urgență.

Scopul principal al acestei instruiri a fost consolidarea capacității de colaborare între structurile participante, prin armonizarea procedurilor de intervenție și îmbunătățirea comunicării în teren. În cadrul sesiunilor desfășurate, participanții au beneficiat atât de prezentări teoretice, cât și de exerciții practice, care au simulat scenarii realiste întâlnite în misiuni operative. Aceste scenarii au vizat, printre altele, gestionarea situațiilor de criză, intervenția în cazuri de urgență, precum și coordonarea acțiunilor în medii cu grad ridicat de risc.

Exercițiile practice au oferit oportunitatea testării reacției în timp real, a capacității de luare a deciziilor sub presiune și a modului în care diferitele structuri pot acționa integrat pentru atingerea unui obiectiv comun. Totodată, au fost analizate fluxurile de comunicare și transmitere a informațiilor, aspect esențial în desfășurarea unor intervenții eficiente.

Prin astfel de activități, Batalionul 136 Geniu „Apulum” își reafirmă rolul important în cadrul sistemului național de apărare și securitate, demonstrând deschidere către cooperare și adaptabilitate în fața provocărilor actuale. Instruirea în comun contribuie nu doar la creșterea nivelului de pregătire al personalului, ci și la consolidarea încrederii reciproce între instituții, element indispensabil în gestionarea cu succes a misiunilor operative.

sursa: Loredana Mânicuță (Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”) / Facebook

Curier Județean

Festivalul Internațional de Umor Aiud: Când va avea loc ediția 2026 a evenimentului. Fonduri alocate de la bugetul local

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 46 de minute

în

29 martie 2026

De

Festivalul Internațional de Umor Aiud: Când va avea loc ediția 2026 a evenimentului. Fonduri alocate de la bugetul local Ediția 2026 a Festivalului Internațional de Umor Aiud va avea loc în data de 24 aprilie. Consilierii locali din Aiud au aprobat recent organizarea ediției din acest an a festivalului. Aleșii locali aiudeni au avizat favorabil […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | „Polițist pentru o zi” – lecție interactivă de educație rutieră la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Structura Șard

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

28 martie 2026

De

„Polițist pentru o zi” – lecție interactivă de educație rutieră la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Structura Șard Cu prilejul Zilei Poliției Române, elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ighiu, Structura Șard, au participat la activitatea tematică „Polițist pentru o zi”, un eveniment educativ dedicat siguranței rutiere și formării unui comportament responsabil în trafic. Activitatea a […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Ana Camelia Voina, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață” 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

28 martie 2026

De

Ana Camelia Voina, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață” 2026 Performanță deosebită pentru o elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia. Ana Camelia Voina s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei „Lcetura ca abilitate de viață” 2026. „Felicitări elevei VOINA ANA […]

Citește mai mult