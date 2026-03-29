FOTO | Militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia, instruire în comun cu SRI, STS, IPJ Alba și Jandarmeria Alba

Militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia, instruire în comun cu SRI, STS, IPJ Alba și Jandarmeria Alba

Militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum” din Alba Iulia au desfășurat recent o amplă activitate de instruire în comun, alături de reprezentanți ai Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Inspectoratului de Poliție Județean Alba și Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba.

Activitatea s-a desfășurat într-un context operațional complex, în care cooperarea interinstituțională reprezintă un pilon esențial pentru asigurarea unui răspuns rapid, coordonat și eficient în fața diverselor tipuri de amenințări sau situații de urgență.

Scopul principal al acestei instruiri a fost consolidarea capacității de colaborare între structurile participante, prin armonizarea procedurilor de intervenție și îmbunătățirea comunicării în teren. În cadrul sesiunilor desfășurate, participanții au beneficiat atât de prezentări teoretice, cât și de exerciții practice, care au simulat scenarii realiste întâlnite în misiuni operative. Aceste scenarii au vizat, printre altele, gestionarea situațiilor de criză, intervenția în cazuri de urgență, precum și coordonarea acțiunilor în medii cu grad ridicat de risc.

Exercițiile practice au oferit oportunitatea testării reacției în timp real, a capacității de luare a deciziilor sub presiune și a modului în care diferitele structuri pot acționa integrat pentru atingerea unui obiectiv comun. Totodată, au fost analizate fluxurile de comunicare și transmitere a informațiilor, aspect esențial în desfășurarea unor intervenții eficiente.

Prin astfel de activități, Batalionul 136 Geniu „Apulum” își reafirmă rolul important în cadrul sistemului național de apărare și securitate, demonstrând deschidere către cooperare și adaptabilitate în fața provocărilor actuale. Instruirea în comun contribuie nu doar la creșterea nivelului de pregătire al personalului, ci și la consolidarea încrederii reciproce între instituții, element indispensabil în gestionarea cu succes a misiunilor operative.

sursa: Loredana Mânicuță (Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”) / Facebook

