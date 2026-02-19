FOTO | Mijloace moderne de învățare pentru eleci la Colegiul Militar din Alba Iulia: Laborator inteligent digital și echipamente moderne printr-un proiect de aproape 300.000 lei
Mijloace moderne de învățare pentru eleci la Colegiul Militar din Alba Iulia: Laborator inteligent digital și echipamente moderne printr-un proiect de aproape 300.000 lei
Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a anunțat că a implementat cu succes proiectul „Dotarea cu laboratoare inteligente”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Pilonul VI.
Proiectul s-a desfășurat în perioada decembrie 2023 – decembrie 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 295.133,92 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene.
Obiectivul general a constat în creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice.
În cadrul proiectului au fost achiziționate echipamente tehnologice pentru dezvoltarea unui laborator inteligent digital, (smartlab) și conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional, dar și instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
